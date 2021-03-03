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03 Mar 2021 - 10:37- Asayiş G: 03 Mar 2021 - 10:40

4 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu şaşırttı

Başiskele'de motosikletle gezintiye çıkan ailenin kucaklarına aldığı 2 çocukla tehlikeli yolcuğu amatör kameraya yansıdı.
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Olay sabah saatlerinde Başiskele Barbaros Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 MA 514 plakalı motosiklete binen 4 kişilik aile, Millet Caddesi üzerinde gezintiye çıktı. Adı öğrenilemeyen sürücü idaresindeki motosiklette sürücünün arkasında oturan ve seyir halindeki motorda 2 çocuğunu kucağında taşıyan kadın görenleri şaşırttı. Çocuklarını kucağına alarak hiçbir güvenlik önlemi olmadan motorda seyahat eden 4 kişilik ailenin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

03 Mar 2021 - 10:37 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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