20 yılı aşkın süredir eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, araştırma konuları arasında Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı, Öğretim ve Geri Bildirim Tasarımı, Öğrenme Analitikleri önemli yer tutan Prof. Dr. Soner YILDIRIM’ın katılımıyla “Pandemide Veli Olmak” başlıklı konferans ile öğrenci ve velilerle buluşacak. Okul Aile Birliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi işbirliğiyle “PANDEMİDE VELİ OLMAK” semineri 10 Mart 2021 Çarşamba, saat 19.30’ da Teams programı üzerinden gerçekleştirilecektir.
03 Mar 2021 - 10:43- Eğitim Güncelleme: 03 Mar 2021 - 10:46
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okullarında Online Konferans “ Pandemide veli Olmak “
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner YILDIRIM’ın katılımıyla, 10 Mart 2021 Çarşamba günü konferans düzenleyecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.