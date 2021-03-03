ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okullarında Online Konferans “ Pandemide veli Olmak “

20 yılı aşkın süredir eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, araştırma konuları arasında Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı, Öğretim ve Geri Bildirim Tasarımı, Öğrenme Analitikleri önemli yer tutan Prof. Dr. Soner YILDIRIM’ın katılımıyla “Pandemide Veli Olmak” başlıklı konferans ile öğrenci ve velilerle buluşacak. Okul Aile Birliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi işbirliğiyle “PANDEMİDE VELİ OLMAK” semineri 10 Mart 2021 Çarşamba, saat 19.30’ da Teams programı üzerinden gerçekleştirilecektir.