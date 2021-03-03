AKP Kartepe mahalle başkanı istifa etti

Görevinden istifa eden mahalle başkanı Hüseyin Yılmaz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz,"Verdiğimiz mücadele ile yanlışlara dur diyemeyeceğimizi öğrendim. Halkımızın karşısına çıkarken utanır hale geldiğimiz bu ortamda daha fazla yıpranmamak adına görevi bırakmanın daha erdemli olduğunu düşünerek ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

HELALLİK İSTEDİ

7 yıldan buyana sürdürdüğüm Ak Parti Fatih Sultan Mehmet Mahalle Başkanlığı görevimi bir süre önce bırakmış bulunmaktayım. Öncelikle bugüne kadar birlikte görev yaptığım mahalle yönetimimize, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Haklarını helal etsinler" dedi.

"BANA REHBER OLDU"

Partimizin kurucusu ve davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgim ve milletimize olan hizmet aşkım ile çıktığım bu kutlu yolda her daim inandığım değerler ilkesinde hareket etmeye çalıştım. Partimizin kurumsal sloganı olan “İnadığın yolda yürü” ilkesi bu anlamda benim için rehber oldu da diyebilirim.

"GÖREVİMİ AŞKLA SÜRDÜRDÜM"

Bu yolculuk esnasında, yanlışa bulaşmamaya, kutlu hareketimize zarar getirecek adımlardan uzak durmaya özen gösterdim. Mahallemizde oturan her bir vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, sorunlarına çözüm bulmak ve hizmeti ayaklarına götürebilmek için gece gündüz karşılıksız çalıştım. Bu anlamda aldığımız dualar ve halkımızın karşısına alnımızın akıyla çıkmamız bunun en büyük göstergesi diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın, “halka birlikte yönetim” ilkesine sadakatle sarılarak, görevimi aşkla, şevkle sürdürmeye çalıştım.

"ŞANLI HAKARET"

Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim ancak ne yazık ki, bizim gibi hasbi düşünenler inandığı yolda yürümeye çalışırken, partimiz içerisindeki bir takım çıkar ve menfaat odakları kendi yolunda ilerlemeyi alışkanlık haline getirmişti. Bu şanlı hareketi, kişisel ikballeri, hedefleri için kullanmayı yaşam biçimi haline getirmiş bu güruhun ne yazık ki, kesesini doldurmaya çalışmaktan, nefsini tatmin etmeyle gününü gün etmekten ve milletimize yabancı durmaktan başka bir derdi olmadı.

"SESİMİZİ BÜYÜKLERİMİZE İLETEMEZ OLDUK"

Üzülerek ifade ediyorum ki, en basit sorunlara bile kulağını tıkayan bir anlayış ile yıllarca mücadele etmek zorunda kaldım. Bizleri sancaktar olarak gören Cumhurbaşkanımıza bir nebze destek olmak isterken hiçbir talebimizi görmeyen irade ile yol yürümeye çalıştık. Halkımıza hizmetkar olalım diye gayret ederken, sesimizi ilçe özelinde büyüklerimize iletemez olduk.

"PARTİMİZE ZARAR"

Ahlaki değerlerden yoksun kişiler el üstünde tutulur oldu. Bu tür insanlardan partimize zarar geleceğini dile getirdiğimizde, görme, duyma şeklinde telkinde bulunuldu. Cumhurbaşkanımızın ismini kullanarak zırha bürünenler kendi şahsi çıkarları için, makamları işkal eder oldu. Yakınlık ve adamcılık ilişkisine dayalı, basiretsiz ve likayatsız kadrolar kurulmaya devam edildi. Bu mücadeleyi yıllardır sürdürmeye ve bir nebze olsun değiştirmeye karınca misali gayret sarfettim.

"HALKIMIZIN KARŞISINDA UTANDIM"

Ancak verdiğimiz mücadele ile yanlışlara dur diyemeyeceğimizi öğrendim. Halkımızın karşısına çıkarken utanır hale geldiğimiz bu ortamda daha fazla yıpranmamak adına görevi bırakmanın daha erdemli olduğunu düşünerek ayrılmak zorunda kaldım. Cumhurbaşkanımızın destekçisi ve davamızın bir neferi olmayı büyük bir aşk ve gururla sürdürmeye devam edeceğim.