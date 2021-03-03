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03 Mar 2021 - 10:56- Gündem G: 03 Mar 2021 - 10:59

Esnafa üçüncü destek ödemeleri yatırılmaya başlandı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2. Dönem Pandemi Destek Paketi kapsamında esnaf kartlara üçüncü ödemeler yatırılmaya başlandı.  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. Dönem Pandemi Destek Paketine başvuran 6 bin 500 esnafa, ‘esnaf tanımlı’ 41 kart dağıttı. Dağıtılan 41 Kartlara 3. ödemeler yatırılmaya başlandı.

 

ESNAF TANIMLI 41 KART

Tüm dünyada etkisini gösteren ve salgınla mücadele kapsamında işleri aksayan esnafa yardım elini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. Dönem Pandemi Destek Paketine başvuran ve gerekli şartları karşılayan 6 bin 500 esnafa, ‘esnaf tanımlı’ 41 kart dağıtılmıştı.

 

1000 TL’LİK ÖDEME

Kocaeli’nde ikamet eden, 18 yaşından büyük olan, Şahıs veya Basit Usul'e tabii vergi mükellefi olması ve işletmenin faal durumda olması gibi şartları karşılayan esnaflara ikinci ödemeler yapıldı. Mart ayı ödemesi kapsamında Bin TL’lik 3 ödeme 41 Karta yatırılmaya başlandı. Daha öncede Ocak ve Şubat aylarında Bin TL’lik ödemeler kartlara yatırılmıştı.

 

PANDEMİ SÜRESİNCE 238 MİLYON ÖDEME

2. Dönem Pandemi Destek Paketi kapsamında esnaf Kart sahiplerine aylık 1000 TL tutarında Ocak, Şubat ve Mart aylarında destek verildi. Esnafa yapılan destekle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaelililere pandemi döneminde 238,6 milyonluk destek vermiş oldu.

 

HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “2020 Yılının Mart ayından itibaren ülkemizde Covid-19’la mücadele başladı. Biz üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Ocak, Şubat ve Mart aylarında Bin TL’lik ödemeler yaptık. Bugün itibariyle 3. ödemeler 41 Karta yatırılmaya başladı. 2 Mart itibariyle yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında esnafımız kepenklerini açtı. Yeni bir başlangıç yapan esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Biz her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

# Büyükşehir, Kocaeli, destek, covid-19, yardım

03 Mar 2021 - 10:56 - Gündem

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