Bilgievleri ve Akademi Liselerde yüz yüze eğitim heyecanı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin lise kısmını oluşturan Akademi Lise, ilköğretim kısmını oluşturan Bilgievleri yüz yüze eğitimlere yeniden başlamanın heyecanını yaşıyor. Salgın nedeni ile Akademi Lise ve Bilgievleri’ndeki eğitimlere, uzaktan eğitim ile devam edilmişti. Her iki kurumun da uzman eğitmenleri, öğrencilerle çevrimiçi eğitimler yaparak eğitimlerin devamlılığı sağlandı. 2 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda alınan karar gereği Akademi Lise ve Bilgievleri’nde yüz yüze eğitimler, 6 Mart Cumartesi günü itibari ile başlayacak.

İLKOKUL, 8. VE 12. SINIFLAR DERS BAŞI YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği Bilgievleri 1.,2.,3.,4. ve 8. sınıf öğrencileri ile Akademi Lise 12. sınıf ve mezun öğrenciler yüz yüze olarak ders başı yapacak. Öğrenciler sınıflarda yüzde 50 kapasite ile konumlandırılacak. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki her iki eğitim kurumunda da uzaktan eğitim dönemi boyunca, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için çevrimiçi eğitimler veriliyordu. Ayrıca uzaktan eğitim dönemi boyunca veli ve öğrencilere rehberlik eğitim destekleri de verildi.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM DE DEVAM EDECEK.

Akademi Lise ve Bilgievleri’nde yüz yüze eğitimin dışında kalan sınıflar çevrimiçi eğitime devam edecek. Buna göre Akademi liselerde 9.,10., ve 11. sınıflar eğitimlerini çevrimiçi alacak. Ortaokul kısmında ise 5.,6. ve 7.sınıflar yine çevrimiçi eğitim hizmeti alacak.

PANDEMİ KURALLARI ÇERCEVESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüz yüze eğitimin başlamasından önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bulaş riskinin azaltılması için Kocaeli genelindeki tüm Akademi Lise ve Bilgievleri’ndeki sınıflarda sıraların mesafesi ayarlanmıştı. Öğrencilerin önceden hes kodları alınıp detaylı önlem ve tedbirler kapsamında dersler yapılacak. Yüz yüze eğitime izin verilmesi ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eğitim kurumlarında dersler maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde verilecek.

ÖĞRENCİLER YALNIZ BIRAKILMADI

Bilgievi ve Akademi Lise’lerde gençler pandemi süresi boyunca sürekli desteklendi. Özellikle dijital alanda önemli bir mesafe kat eden Büyükşehir, kent genelinde çevrimiçi deneme sınavlarından kitap desteklerine kadar birçok alanda gençleri yalnız bırakmadı. Buna göre yaşanan pandemi sürecinde alanında yetkin rehberlik uzmanları eşliğinde her an gerçekleştirilen veli ve öğrenci görüşmeleri ile psikolojik destek sağlandı. Bununla birlikte çevrimiçi eğitimlere katılarak devam eden öğrenciler sürpriz hediyelerle ödüllendirilerek moral ve motivasyonları üst seviyede tutuldu.