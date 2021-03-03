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03 Mar 2021 - 11:32- Gündem G: 03 Mar 2021 - 11:33

Normalleşme kimseye uymuyor! Lokantacılar ayrı kahveciler ayrı sitemkar!

Normalleşme sürecinde, durumu turuncu yani riskli olan Kocaeli de esnafın umudu tükenmek üzere. Önceki gün valilikte yapılan toplantıda isteklerini sıralayan esnafa valilik, “bıçak sırtı bir durumdayız, taviz veremeyiz” dedi

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
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1 Mart itibariyle başlayan normalleşme süreci, her esnaf için aynı düzede iyileşmeye neden olmadı. Özellikle kahvehane işletmecilerinin sorunu çözülemedi. Kahveler açıldı ama oyun oynanmadığı için esnaf iş yapamıyor. Sadece çay satan kahvehanelerde günlük ciro 20-30 lirayı geçmiyor. Kahvehaneciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Oyun oynanmadan kahvehaneler para kazanamaz. Demlediği çayı satamayan esnaf bir saat içerisinde o demliği boşaltıp yenisini demlemek zorunda. Kısacası böyle açılacağına hiç açılmasın daha iyi olur” dedi.

ESNAF TALEPLERDE BULUNDU

Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çelik başkanlığında bir araya gelen Kocaeli Esnaf Odaları Birliği, Kocaeli Ticaret Odası, Ticaret İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü, son gelişmeleri değerlendirdi. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “saat 19.00’da kapanan lokantalarının en azından saat 20.00’a kadar açık olmasını talep etti. Kahvehanelerde oyunun serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

"BIÇAK SIRTI BİR DURUMDAYIZ"

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “ Biz sokağa çıkma yasağının 22.00’da başlamasını esnafın ise saat 21.00’a kadar açık tutulmasını talep ettik. Ancak bize durumun iç açıcı olmadığı, kırmızıdan turuncuya yeni geçildiği hatta bıçak sırtı bir durumda olduğumuz anlatıldı. Kahvehanelerde oyunun şuan için oynanmasının söz konusu olmadığı herkesin çok tedbirli davranması gerektiği söylendi” dedi.

AÇ –KAPA ESNAFI DAHA DA ZORLAR

Kadir Durmuş ayrıca, “Lokantalar aylardır kapalıydı ve nihayet yeniden açıldı. Artık lokantalar yarı kapasiteyle çalıştırılacak. Esnaf lokantasını açmak için yağını, ununu, şekerini, etini ve benzer ürünlerini aldı. Dükkanını temizledi. Bütün bunlar bir maliyet. Her esnaf iş yerini açabilmek için en az 5-6 Bin TL harcadı. Bu maliyetleri bu yoklukta karşıladı ve ocağını yaktı. Ancak Kocaeli de durum kırmızıya dönerse, bu işyerleri yeniden kapanacak ve yapılan masrafta borç hanesine artı olarak yazılacak” dedi.

# Kocaeli

03 Mar 2021 - 11:32 - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

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