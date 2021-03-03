Sepaş Enerji’den Gebze’ye yeni Müşteri Hizmetleri Merkezi

Sepaş Enerji’nin Gebze’deki Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni binasına taşındı. Güzeller Mahallesi’ndeki Gençlik Caddesi’nde bulunan eski merkezin ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine kapatılıp, yeni MHM devreye alındı. Sepaş Enerji Gebze Müşteri Hizmetleri Merkezi’nin yeni adresi, ilçenin işlek noktalarından Hacıhalil Mahallesi’ne bağlı İstanbul Caddesi’ndeki 143 B numaralı bina oldu.
Yeni Müşteri Hizmetleri Merkezi, normalleşme uygulamaları kapsamında bugünden itibaren 08:30-12:00 ile 13:00-17:30 saatleri arasında hizmet verecek ve HES Kodu sorgulaması ile giriş yapılacak. Gebzelilerin hızlı ve konforlu biçimde hizmet alabilecekleri yeni MHM’de, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe ve tüm temizlik tedbirleri eksiksizce uygulanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.