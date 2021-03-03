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03 Mar 2021 - 11:33- Gündem G: 03 Mar 2021 - 11:35

Sepaş Enerji’den Gebze’ye yeni Müşteri Hizmetleri Merkezi

Türkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji’nin Gebze’deki Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni adresine geçti. Önceki gün açılışı yapılan yeni MHM, üst düzey sağlık önlemleri ve hızlı işlem olanaklarıyla hizmet verecek.
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Sepaş Enerji’nin Gebze’deki Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni binasına taşındı. Güzeller Mahallesi’ndeki Gençlik Caddesi’nde bulunan eski merkezin ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine kapatılıp, yeni MHM devreye alındı. Sepaş Enerji Gebze Müşteri Hizmetleri Merkezi’nin yeni adresi, ilçenin işlek noktalarından Hacıhalil Mahallesi’ne bağlı İstanbul Caddesi’ndeki 143 B numaralı bina oldu.

Yeni Müşteri Hizmetleri Merkezi, normalleşme uygulamaları kapsamında bugünden itibaren 08:30-12:00 ile 13:00-17:30 saatleri arasında hizmet verecek ve HES Kodu sorgulaması ile giriş yapılacak. Gebzelilerin hızlı ve konforlu biçimde hizmet alabilecekleri yeni MHM’de, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe ve tüm temizlik tedbirleri eksiksizce uygulanacak.

 

 
# koronavirüs, İstanbul, Gebze

03 Mar 2021 - 11:33 - Gündem

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