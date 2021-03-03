Nurhayat Tuna vefat etti

Kentimizin en eski öğretmenlerinden 2 Ekim 1946 İzmit Çukurbağ Mahallesi doğumlu 2 çocuk 5 torun sahibi Nurhayat Tuna demans hastalığına yenildi. Emekli astsubay ve Brisa emeklisi de olan Şeref Ali Tuna’nın eşi Nurhayat Tuna, dün sabaha karşı Gebze 100.Yıl Hastanesi’nde yoğun bakımda vefat etti. Gazetemiz Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu’nun da halası olan ve yıllardır Tütünçiftlik sahilde ikamet eden Tuna’nın cenazesi, oğlu İlker Tuna İsviçre’den geleceği için, cuma namazını müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak namazdan sonra Bağçeşme aile mezarlığına annesi Kadriye Yağcıoğlu ve ağabeyi merhum hakem İsmail Yağcıoğlu’nun yanına defnedilecek.