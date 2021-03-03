BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ oldu

BBP İzmit eski İlçe Başkanı Abdullah Karacan’ın 2019 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkan Adayı olmasının ardından yerine kimse atanmadı. 2 yıldır boş olan İzmit İlçe Başkanlığı görevine Gökhan Aladağ getirildi. BBP İzmit İlçe Başkanlığı’nda yapılan programa Aladağ’ın yanı sıra BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Murat Ağçay ve parti yöneticileri katılımdı. Programın sonunda BBP KocaKongremiz 19 Mart Cuma günü Çağlayan Restorantta gerçekleşeceğini belirtti.

İBBP İZMİT YÖNETİMİ

Ömer Gökhan Aladağ, Gülsüm Eti, Kağan Şengil, Muhammet Alitürk, Ünal Özkuptaş, Görkem Küpçü Muhsin Talay İsmail Sönmez Özgün Altuner Ahmet Haluk Şen Mehmet Kütük Filiz Yazıcıoğlu Sözer Enes Kaymaz Samet Bayta Büşra Toroman Vahit Toraman Ayşe Maral.

"VATANDAŞIMIZ NEFES ALDI"

BBP Kocaeli İl Başkanı Rezmi Kaya konuşmasında,"Dünayı son bir yıldır etkisi altına alan covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden başta sağlık çalışanlarımız emniyet mensuplarımız vefa sosyal destek gruplarımıza ve vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Son açıklamalardan sonra esnaflarımız bir nebze olsun nefes almış oldular. Saatler biraz daha uzutılarak esnetildi yüz yüze eğitime kısmen de olsa başlatıldı.

"SEÇKİN İL OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Bundan sonra başarı gösteren iller kendi kurallarını kendileri koymuş olacakalar. Ben sizinlerin huzurunda vatandaşlarımızın tamamını Kocaeli genelinde seçkin bir il olmak üzere duyarlılığa davet ediyorum. Çevremizde kurallara biz uyarsak uymayanların da dikkatini çekeriz diye düşünüyorum. Bugün burada olmamızın sebebi İzmit İlçe Başkanı Gökha Aladağ başarılar diliyorum" dedi.

"SİYASETİN EN GÜZEL ÖRENEKLERİ"

İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ konuşmasında," 1987 doğumluyum Kocaeli Üniversitesi ön lisans mezunuyum. İzmit Merkez'de ikamet ediyorum evli ve iki çocuk babasıyım. Ticaret ve yatırım danışmanlığı yapıyorum. Neden Büyük Birlik Partisi bildiğiniz üzere bir dealleri uğruna şehit olmuş merhum Muhsin Yazıcıoğlu liderinizin bizlere bıraktığı bir sancak olarak görüyorum. Hedef kızıl elma diyerek kurduğu temiz siyasetin en güzel örneklerinden biri olan partidir.

"DİNAMİK DURAN BİR PARTİYİZ"

Ülke sınırları dışındaki teröristlerle mücadele eden askerimize işgalci diyenlerin karşısında dinamik duran bir partiyiz. Partimizin amacı vatanını korumak milletimizin yanında olmak. Şehit liderimiz bizlere emanet ettiği bu kutlu bayrak altında bana İzmit İlçe Başkanlığı görevini layık gören şerifli davada görevimi yapmamı sağlayan genel başkanımız Mustafa Desteci'ye İl Başkanımız Remzi Kaya ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.