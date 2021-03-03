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03 Mar 2021 - 20:30- Siyaset G: 03 Mar 2021 - 20:31

“Yüksek Riskli” Kocaeli’de  AKP’li gençlerden  maskesiz-mesafesiz ev toplantısı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınladığı Covid-19 risk haritasında “Yüksek Riskli” çıkan Kocaeli’de tehlike çanları çalarken ev ziyaretleri, toplu organizasyonlar yasaklı olmasına rağmen AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği maskesiz ve mesafesiz ev toplantısı tepki çekti 

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
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Covid-19 risk haritasında turuncu renkle “Yüksek Riskli” grupta değerlendirilen Kocaeli, kırmızı rengin yani çok riskli grubun sınırında. Normalleşme sürecinde sınırlanmalara maruz kalan ilimizde, “Herkes maske, mesafe ve temizliğine dikkat etsin, normalleşme sürecini suiistimal etmesin” şeklinde ortak bir çağrı yapılıyor. 20 masası olan lokantaya “Masa sayını 10’a indir, masalar arasında 1,5-2 metre boşluk bırak, kahvehanelerde oyun oynatma”, “Cenaze ve asker uğurlamalarına katılmayın”, “Ev oturmalarına gitmeyin” deniyor. Hatta dernek ve kooperatiflerin kongreleri bile ya erteleniyor ya da katılımı en düşük seviyede yapılması isteniyor. Böylesi bir ortamda AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları’nın bu yasak ve tavsiyeleri gözardı ederek toplanması tepkileri üzerine çekti. 

MASKESİZ MESAFESİZ EV TOPLANTISI 

AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları, 1 Mart günü saat 22.25’te bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta görünen kişi sayısı 12, fotoğrafı çeken kişiyi de ekleyince toplamda 13 kişi aynı ortamda bulunduğu düşünülüyor. Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evin salonunda çekilen bu fotoğraf, pandemi tedbirlerine ne kadar uyulduğunu gözler önüne seriyor. Ne ağızlarda maske var ne de gençler arasında mesafe. Fotoğrafı gören vatandaşlar, “Bakkala, lokantacıya, kahveciye, spor salonlarına uygulanan muamele bu gençlere uygulanmıyor mu? Küçücük bir evin içerisinde bir araya gelen bu gençler, sanki yaşananlardan habersizcesine bir de bu durumu sosyal medyada paylaşıyor” şeklinde tepki gösterdi. 

ACİLİYETİ VEYA GEREKLİLİĞİ TARTIŞILIYOR 

AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Oğuzhan Kuzu ve Cumhuriyet Mahalle Başkanı Gökhan Bozkurt’un katılımıyla gerçekleştirilen mahalle toplantısının aciliyeti ya da gerekliliği tartışma konusu olurken, onca alınan tedbirin yok sayılması can sıkıcı bir durum ortaya koydu. Paylaşılan bu fotoğraf kamuoyuna da yanlış bir örnek olarak yansımış oldu. 

# Kocaeli, covid-19, AKP, Körfez

03 Mar 2021 - 20:30 - Siyaset

Muhabir Bülent Ekinci

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