Suç makinesi otomobil hırsızı tutuklandı

Olay, Gebze'de 24 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze’de bir vatandaşın otomobilinin çalınması sonrasında polis ekipleri hırsızı yakalamak için inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, hırsızlığı yapan şahsın A.K. olduğu tespit etti. Tespit sonrasında şahsın İstanbul’daki adresine operasyon düzenleyen ekipler, A.K.'yi gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahsın, benzer suçlardan 35 adet kaydının olduğu ortaya çıktı. Suç makinesi hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.