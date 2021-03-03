Koca açıkladı: Vaka sayısı 11 binin üzerinde!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 771’e yükseldi.

Bugün toplam 138 bin 18 test yapıldı. Semptom gösteren 689 kişiyle birlikte toplam 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836 oldu.

Bugün iyileşen 7 bin 191 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 593 bin 264’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 224 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3 olarak duyuruldu.

DÜN 68 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 668 yeni hastayla birlikte toplam 11 bin 837 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 892 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.