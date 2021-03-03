Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Kavaklı Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu R.K. isimli bir kadının Suriye uyruklu kadınları muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi uygulayarak ilaç sattığı ve doğum yaptırdığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından muayenehane olarak kullanılan dairede yapılan aramalarda 300 adet tıbbı ilaç, 4 adet cerrahi malzeme ve 1 adet ultrason muayene cihazı ele geçirildi. Operasyonda kendini doktor olarak tanıtan R.K. isimli kadın gözaltına alındı. Muayenehane olarak kullanılan ev Gölcük Belediyesi tarafından mühürlenirken ele geçen tıbbi malzemelere ise Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğünce el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
03 Mar 2021 - 22:23- Asayiş Güncelleme: 03 Mar 2021 - 22:26
Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakayı ele verdi
Gölcük Kavaklı Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde kadınları para karşılığında muayene ettiği ve kürtaj yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu kadın, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.