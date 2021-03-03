Mustafa Polat: Kontrol sürekli bizdeydi

Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat, kontrolü kaybetmediklerini ve Nevşehir’den çok önemli bir galibiyetle döndüklerini belirtti.

HAKEMLER ÇOK KÖTÜYDÜ

Deneyimli spor adamı Muhammed Enes’in golü ile kazanılan Nevşehirspor maçını şu şekilde değerlendirdi: Maçın genelinde kontrol bizdeydi. Ancak çok kötü bir hakem üçlüsü vardı. Sanki bizi oynatmamak adına gayret içindelerdi. Golü bulana kadar rakibin zaman geçirmelerinden tutun sertlikle ve yanlış kararlarla uğraştık.

RAKİBİ DE ANLIYORUM

Enes’in golünün ardından bir anda hızlı oynamaya başladılar. 2’yi, 3’ü bulabilirdik. Skoru korumasını bildik ve hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Rakibin agresifliğini anlayabiliyorum. 10 milyon lira harcamışlar. Belediye başkanları görevden alınmış ve kriz yaşıyorlar. Bizim maç onlar için çıkış maçıydı, buna izin vermedik.

YORUMUNU BİLE YAPAMIYORUZ

Bu ligin üzerinde bir takım olduğumuzu sık sık ifade ediyorum. Ancak öyle maçlarda kısmetsizlikler yaşıyoruz ki inanın yorumunu bile yapamıyoruz. İkinci yarıda iki beraberliğimiz var. Birisi şampiyonluk adayı Buca, diğeri ise Hopa maçı. Buca 1 puanın ardından galip gelmiş gibi sevindi. Hopa karşısında da uzatmalarda ve sürekli çalıştığımız duran toptan gol yedik.

HİÇ BİR MAÇ KOLAY DEĞİL

Sezonun genelinde de bu tür çok maçımız var. Geriye dönme şansımız yok. Önümüze bakacağız. Pazar günü Alemdağ ile erteleme maçına çıkacağız, perşembe günü de Kızılcabölük’ü ağırlayacağız. Önce İstanbul deplasmanı. Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Sezonun sonuna yaklaştığımız şu süreçte hata yapmak istemiyoruz. Bu iki maçta 6 puan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.