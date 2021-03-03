Bu galibiyet çok iyi oldu!

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor zorlu Nevşehirspor deplasmanından 3 puanla döndü. Altın değerindeki golü Muhammed Enes atarken, sarı lacivertliler puanını 32’ye çıkardı. Pazar günü erteleme maçında Alemdağ’a konuk olacak olan Belediye Derincespor haftayı altıncı sırada tamamladı.

MEHMET BAĞLI GİRDİ, ASİST YAPTI

Belediye Derincespor, Nevşehir’den altın değerinde 3 puanla döndü. Muhammed Enes’in ikinci yarıdaki golü ile sevinen ekibimiz son 5 maçta 10. puanına ulaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Derince temsilcisinin aradığı gol 71. dakikada geldi. Mehmet Tosun’un pasında oyuna ikinci yarıda giren Mehmet Bağlı iki rakibinden sıyrıldı ve Muhammed Enes’e de al da at dedi. Enes de bu ikramı geri çevirmeyerek kale önünden yaptığı kafa vuruşu ile fileleri buldu.

YUSUF TOKUŞ 3’TE 0 ÇEKTİ

Kalan sürede skoru korumasını bilen Derince, Yusuf Tokuş’un çalıştırdığı Nevşehirspor’u mağlup ederek Play-Off hattı ile arasındaki farkı açmadı. Arnavutköy’ün ve Malatya Yeşilyurt’un puan kaybettiği perşembe mesaisinde Diyarbekir, Buca, Ofspor, Fatsa ve Alemdağ haftanın kazananları oldu. Pazar günü erteleme maçında Alemdağspor’a konuk olacak olan Derince ara vermeden hazırlıklara devam edecek.