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04 Mar 2021 - 10:59- Gündem G: 04 Mar 2021 - 11:02

İlimtepe’ye ulaşımı rahatlatacak yolda otoyol geçiş köprüsü yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan İlimtepe yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında, Yeni Yalı Mahallesi TEM üzerine otoyol geçiş köprüsü yapılarak Yunus Emre Caddesi’ne geçiş sağlanacak.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. Etap çalışmaları devam ediyor. Otoyol geçiş köprüsünün ayaklarının temel demir montajına başlanırken bir ayağının radye temeli döküldü. Dere ıslah çalışmalarının yapıldığı İlimtepe yolunun 1. Etap çalışmaları kapsamında elektrik deplase çalışmaları yapılarak elektrik hatları yer altına alınıyor.

90 ADET TEMEL KAZIĞI ÇAKILDI

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha modern,konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için dev projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi noktasında ulaşımı büyük oranda rahatlatacak çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Otoyol geçiş köprüsü temel kazıklarının çakıldığı proje kapsamında, 1.120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapılacak. 90 adet kazık çakılan viyadüğün birinci etap çalışmaları kapsamında, yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için 128,7 metre açıklığa sahip bir adet geçiş köprüsü yapılacak.

OTOYOL GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YAPILIYOR

İlimtepe bağlantı yolu 1. etap çalışmaları kapsamında, Çamlıtepe Mahallesi’ne bağlantı için 128,7 metre açıklıklı otoyol geçiş köprüsü yapılacak.  Anadolu Döküm Kavşağı’ndan başlayan yol TEM üzerinden otoyol geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak. Çalışmalar kapsamında cadde ve kavşak düzenlemeleri de yapılacak. Otoyol geçiş köprüsü temel kazıkları montajı ve dere u kesit yapımı çalışmaları devam ediyor. Bin 120 metre uzunluğa sahip olan 1.Etap kapsamında 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezleri de yapılacak.

DÖRT ŞERİTLİ YOL

D-100 Yeni Yalı Mahallesi’nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor.

 

# Kocaeli, Körfez, Büyükşehir

04 Mar 2021 - 10:59 - Gündem

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