Kılıçdaroğlu, Adak’ın ailesi için geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi etkinliğe katılmak üzere kentimize gelecek. Kocaeli İl örgütünün saha çalışmalarına katılacak olan Kılıçdaroğlu, Geçtiğimizi Şubat ayında intihar eden Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak’ın ailesini de ziyaret edecek. Geliş tarihi henüz kesinleşmeyen Kılıçdaroğlu’nun Mart ayı sonu gibi kentimizde olması bekleniyor. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il Teşkilatı, Kılıçdaroğlu için oldukça kapsamlı bir program için hazırlıklara başladı.