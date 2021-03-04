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04 Mar 2021 - 11:48- Siyaset G: 04 Mar 2021 - 12:08

Sefa Sirmen'in yeğeni Gelecek Partisi'nde başkan oldu

Gelecek Partisi Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Sefa Sirmen’in yeğeni makine mühendisi Aytül Sirmen atandı. Sirmen’in Gelecek Partisine katılması teşkilatlara büyük moral oldu.

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Gelecek Partisi Gölcük İlçe Başkanı Kadriye Güner, ilçe gençlik kolları başkanlığına Aytül Sirmen’i atadı. Üç dönem belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapan sadece Kocaeli değil, Türk siyasi tarihinin önemli isimleri arasında yer alan M. Sefa Sirmen’in yeğeninin Gelecek Partisi’nde aktif siyasete atılması büyük moral oldu. Yetki belgesini alan Aytül Sirmen yaptığı ilk açıklamada, “İlçe başkanımız sayın Kadriye Güner’in takdiri ile görevime atandım ve bismillah diyerek çalışmalarımıza başladık. Genel Başkanımız sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun gençlerimizin en önemli sorunlarından biri olan mülakat sistemi ile kayırmacılığa son verilmesini, kamu yönetimindeki ehliyet ve liyakat sistemine, kayırmacılık ve farklı çıkarların gözetilmesine asla kabul etmediği dini ya da seküler hiç bir yapının devlet içerisinde hiç bir konuda ayrıcalıklı bir konum müsaade etmeyeceğine, demokrasinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin benimsenmesine, kadına şiddete, çocuk istismarı konusunda duyarlı politikalar izlemesine, çalışma barışına önem vererek işçi ve işveren arasında adaletli yapıyı gözetmesine, çocuklarımıza ve gençlerimize barış ve hoşgörü zemininde ve bu yaklaşım doğrultusunda eğitim programı inşa etmesine, siyasi etik kanunun yasallaşmasına ve eğitici kimliği ile gençlerin önünü açıcı politikalar izleyerek bizleri geleceğin inşasına dahil etmesi benim Gelecek Partisine girmemdeki en önemli etkenlerdir” dedi.

‘Peki ben gençlik kolları olarak nasıl bir çalışma izleyeceğim?’ diyerek konuşmasını sürdüren Aytül Sirmen, “Ulu Önderimiz Atatürk; Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz! demiştir. Gölcük Gelecek Gençlik olarak yapacaklarımızın da teminatını bu sözler ile belirtmek isterim. Biz gençlerin tüm ideallerini ve sıkıntılarını yönetimimle birlikte dile getireceğim. Sahada biz gençlerin çıkarları üzerine alternatifler üretip sorun çözücü bir yaklaşım ile yol gösterici bir siyasi dil ile yapıcı çalışmalar yapacağım. Beni bu göreve kabul buyuran ve gençlere öncelik sağlayan Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Genel başkanımızın eğitimci olması ile bizlere seslenişlerini, siyasal ve etik değerlerini bilgi birikimlerini en iyi şekilde arkadaşlarıma aktaracağım” diye konuştu.
# Kocaeli, çocuk, eğitim

04 Mar 2021 - 11:48 - Siyaset

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