Kültür’lü Olmanın Tam Zamanı

Kurulduğu yıldan itibaren ilimizde önemli başarılara imza atan Bilgili Kültür Okulları her yıl gerçekleştirdiği bursluluk sınavını bu sene 9-13 Mart tarihleri arasında yüz yüze olarak gerçekleştirecek. 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıf öğrencileri için yapılacak olan sınavda başarılı olan öğrenciler %100’e varan burs oranlarından yararlanabilecek. Kapalı spor salonu, özel kulüp dersleri, farklı çalışma atölyeleri, akademik başarıları, güçlü eğitim kadrosu ve doğayla iç içe kampüsüyle ilimizin eğitim öğretimine önemli katkılar sağlayan Bilgili Kültür Okulları’nın bursluluk sınavı Başiskele’de bulunan kampüsünde yüz yüze olarak gerçekleşecek.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Sınav başvurusu yapmak isteyenler www.bilgilikulturokullari.com web sitesi üzerinden öğrencinin bilgilerini ve devam etmekte olduğu sınıfını işaretleyerek kolayca başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 444 79 01 nolu telefonu arayarak başvuru yapmak mümkün.2021-2022 eğitim öğretim yılı için yapılacak olan sınava yoğun ilginin olduğunu bildiren okul yetkilileri, birebir sınav kaydı oluşturmak ve okul hakkında bilgi almak isteyen velileri Karşıyaka Mahallesi Maket Sokak No:14 Başiskele adresinde bulunan okul kampüsüne davet ettiler.