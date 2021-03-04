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04 Mar 2021 - 12:12- Gündem G: 04 Mar 2021 - 12:16

Özel güvenlik üniforması alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Özel güvenlik üniforması alınacaktır

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimliğinin İhtiyacı Olan 25 Kalem Özel Güvenlik Elbisesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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04 Mar 2021 - 12:12 - Gündem

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