Bakım ve onarım hizmeti alınacak

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHTİYACI 20 KISIM TIBBİ CİHAZIN BAKIM ONARIMI VE TEK KİŞİLİK HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ VE BASINÇ ODASI ÜNİTESİNİN MODERNİZASYONU HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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