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04 Mar 2021 - 12:28- Gündem G: 04 Mar 2021 - 12:32

Prof. Dr. Orhan Şen’den riskli olan illeri tek tek saydı

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında çok önemli hava kirliliği uyarısında bulundu. ‘Önümüzdeki cumartesi öğlene kadar riskli olan bölgeler var’ açıklamasında bulunan Şen hava kirliliği açısından tehlikeli olan bölgeleri tek tek saydı. İşte hava kirliliğine karşı dikkat edilmesi gereken o iller…
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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında önemli uyarılarda bulundu. Şen açıklamasında hava kirliliğinin nedenini açıklayarak riskli olan illeri tek tek açıkladı.

İşte Prof. Dr. Şen’in canlı yayında yaptığı o açıklamalar:

Bundan sonra CNN Türk ekranlarında hava kalitesi tahmini de yapacağız. Hava kalitesi havadaki kirleticilerin miktarı demektir. Tabi bir kaynağınız olacak. Kirletici kaynağı nedir bunlar? Araçlardan, evlerin bacalarından çıkan kirleticiler, fabrikaların bacalarından çıkan kirleticiler bunlar atmosfere çıkıyor ama bunların davranışları dağılması, çoğalması meteorolojik olaylarla ilgilidir.

Yani hava kirliliğinde en önemli faktör meteorolojik durumdur. Bu nedenler meteorolojik durumu iyi incelememiz lazım. Bunda da en önemli şey enverziyon tabakasıdır. Atmosferin kararlılığını bizim için ortaya koyar. Sıcaklığın yerden yükselirken azalır, azalmayıp da yerden yükseldiği itibaren artarsa bu enverziyon durumudur.

Bu tabaka kararlı bir atmosferdir. Kararlı bir atmosferde kirleticiler dağılmaz, uzaklaşmaz ve dolaysıyla miktarı artar ve hava kirliliği meydana gelir.

Buradan baktığımız zaman bu tahmin de önemli. Meteorolji genel müdürlüğü de bu tahminleri yapıyor. Enverziyon yüksek basıncın olduğu zamanlarda olur biz iki gün yüksek basıncın etkisine giriyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yüksek basıncın etkisini göreceğiz.

RİSKLİ OLAN İLLERİ TEK TEK SAYDI

Bu durumda da enverziyonun şiddeti artacak. Baktığımız zaman Sakarya’da 100 üzerinden 85’iken… Konya’da 100 üzerinden 65-75 civarında enverziyon durumu var. Bu enverziyonun şiddeti arttıkça hava kirliliği artacak demektir. Ona baktığımız zaman önümüzdeki cumartesi öğlene kadar riskli olan bölgeler var. Bunlar neresi; Sakarya, Eskişehir, Kütahya, Konya, Edirne, Balıkesir,  İstanbul, Ankara’nın bazı semtleri buralarda hava kirliliği riski var. Çünkü enverziyon şiddeti fazla burada ortaya çıkan kirleticiler havada kalacak. Bu nedenden vatandaşların dikkat etmesi lazım.

Marmara Bölgesi’nde Edirne, Kırklareli, Sakarya, Eskişehir bu bölgelerde yüksek basınç daha etkili olacak hava kararlı olacak. Bunun için de buradan çıkan kirleticilerde konsantrasyon artacak.

# İstanbul

04 Mar 2021 - 12:28 - Gündem

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