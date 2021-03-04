İzmit Kadıköy Mahallesi Erkan Sokak adresinde bulunan bir iş yerinde çalışan 29 yaşındaki Muhammet Çuhadar'ın kapalı olan iş yerine girerek bir süre dışarı çıkmaması üzerine diğer çalışanlar da iş yerine gelerek Çuhadar’ı kontrol etmek istedi. Çuhadar’ın iple kendini astığını gören iş arkadaşları camı kırarak içeri girdi. Muhammet Çuhadar’ı ipten yere indiren çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan ve kalbi durduğu öğrenilen Muhammet Çuhadar’ın kalbinin yeniden çalıştırıldığı öğrenilmişti. Talihsiz genç dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
04 Mar 2021 - 12:35- Gündem Güncelleme: 04 Mar 2021 - 12:38
Son anda ipten alınan genç yaşam savaşını kaybetti
İzmit Kadıköy Mahallesi’nde 29 yaşındaki Muhammet Çuhadar canına kıymak istemiş, arkadaşları tarafından son anda ipten alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan genç hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.