Son anda ipten alınan genç yaşam savaşını kaybetti

İzmit Kadıköy Mahallesi Erkan Sokak adresinde bulunan bir iş yerinde çalışan 29 yaşındaki Muhammet Çuhadar'ın kapalı olan iş yerine girerek bir süre dışarı çıkmaması üzerine diğer çalışanlar da iş yerine gelerek Çuhadar’ı kontrol etmek istedi. Çuhadar’ın iple kendini astığını gören iş arkadaşları camı kırarak içeri girdi. Muhammet Çuhadar’ı ipten yere indiren çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan ve kalbi durduğu öğrenilen Muhammet Çuhadar’ın kalbinin yeniden çalıştırıldığı öğrenilmişti. Talihsiz genç dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.