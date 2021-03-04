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04 Mar 2021 - 12:20- Gündem G: 04 Mar 2021 - 13:00

Dereli Belediyesi taşıt satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Dereli Belediyesi taşıt satışı yapacaktır

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Yukarıda nitelikleri belirtilen Dereli Belediye Başkanlığına ait taşıtların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere gösterilen tarih ve saate Dereli Belediye Toplantı Salonunda toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

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04 Mar 2021 - 12:20 - Gündem

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