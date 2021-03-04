Esnaf, tekrar kapanmaktan korkuyor

Pazartesi günü “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” kapsamında alınan kararlarla birlikte çok yüksek risk grubunda olmayan illerde kafe ve restoranlar belirli kurallar dahilinde 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Sınırlı sayıda müşteri kabul etme zorunluluğu taşıyan kafe ve restoranlar HES uygulaması olmayan müşterileri de kabul etmeyecek. Konuyla ilgili olarak yüksek risk grubunda bulunan Kocaeli'deki esnafların görüşlerini aldık.

"ÇOĞU İŞLETME BORCUNA ÇALIŞIYOR"

SOMMARIO KAFE İŞLETMECİSİ DUYGU KALYONCU TOSUN: Bizim sektörümüz geç saatlerde iş yapar. Sabah yedi akşam yedi saatleri bizim için uygun olmadı. Aynı zamanda bize ne yapacağımıza dair bir genelge de gönderilmedi. Şuanda yüzde elli sınırlamalarla yine dikkat etmeye çalışıyoruz. Çok fazla kaybımız oldu. Çoğu işletmeci şuanda borçlarına çalışıyor diyebilirim.

"KAFELERİN KAPANIŞ SAATLER UZATILMALI"

COFFEA İŞLETMECİSİ ÖZLEM ÇELEBİ: Kesinlikle saat konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten yüzde elli olarak çalışıyoruz. Bizim asıl iş saatlerimiz 19.00'dan sonra oluyor. En azından saatler 22.00'a kadar uzatılabilirdi. Bir kazanım sağlayamıyoruz. Bu anlamda kafeleri açmak yerine maddi desteklerde bulunulabilirdi.

"İŞYERLERİNİN TEKRAR KAPANMASINI İSTEMİYORUZ"

LUCA KAFE İŞLETMECİSİ ALİCAN EROL: "Tabii ki kafelerin açılması çok iyi oldu. Ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Kafeler kapalı olsa dahi kiralar devam ediyor. Aynı zamanda Kocaeli turuncu bir bölüm. Kırmızıya dönmesini istemeyiz. Kafelerin tekrar kapanmasını istemiyoruz. Umarım hiç kapanmaz.

"VATANDAŞLARDAN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"

RODOBİ KAFE İŞLETMECİSİ ERAY BODUR: Üç buçuk aydır kapalı kaldığımız için bir an önce açılmayı bekliyorduk. Saat konusunda belirli sıkıntılarımız var. Özellikle tam iş yapacağımız zamanlarda kapatmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki Kocaeli turuncu bir bölge, onu olabildiği kadar aşağı çekmemiz gerek. Vatandaşlarımızdan da anlayış bekliyoruz. Olabildiğince herkesin kurallara uymasını istiyoruz.

"AKŞAMLARI İŞ YAPIYORUZ"

MONTE AIR KAFE İŞLETMECİSİ HAKAN SEVİŞ: Özellikle saat sınırlaması bizi zorluyor. Biz akşamları iş yapabiliyoruz. Aynı zamanda artık aynı aileden olanlar arabalarda bile maske takmıyor. Fakat kafeler de bir aile geldiği zaman mecbur ayrı masalara oturmasını istiyoruz. Aynı evde yaşayan insanları aynı masada oturtulmasını daha doğru buluyorum.



"ALINAN KARAR YETERLİ DEĞİL, AMA BUNA DA RAZIYIZ"

ESPRESSO KAFE İŞLETMECİSİ SERHAT TÜRKKAN: Şuan için buna da razıyız tamamen kapalı olması bizim için çok sıkıntı. Aynı zamanda vaka sayıları düştükçe saat ve yüzde elli sınırlamalarının da azalacağı düşüncesindeyim. Malesef saat konusunda tam iş yapacağımız saatlerde kapatmak zorunda kaldığımız için zorluklar çekiyoruz. Tekrar kapatılmasın buna da razıyız" dedi.

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"YİNE DE HİÇ YOKTAN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

ÇORBAM RESTORANT SEÇKİN ÖZTÜRK: Hiç yoktan iyi olduğunu düşünüyorum. O sebeple nasıl olursa olsun açık olmasından yanayım. Bu zamana kadar çok zorluklar yaşadık. Personellerimiz bize bu konuda çok yardımcı oldu. Gerekirse aç yattı ama hep arkamızda oldular. Özellikle personellerimizin desteği bizim için çok önemli. Kimi zaman kiramızı ödeyemedik. Şükürler olsun yine de Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

"KAFELER SORUMLU DEĞİL"

ART DE VIVRE KAFE İŞLETMECİSİ GÖKHAN SARI: Bu haberin biraz daha erken verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir anda toparlamak zor oldu. Saat problemler yaşıyoruz. Bizim iş yaptığımız saatler akşamları oluyor. Aslında bu işi bulaştıranlar spor salonları, tatil yerleri, kongreler, toplu taşıma araçları oldu. Kafelerin bundan sorumlu olduğunu düşünmüyorum.

"TOPARLANMAYI UMUT EDİYORUZ"

BOŞNAK BÖREKÇİSİ İŞLETMECİSİ CAN BAYRAM: İşlerimiz pandemiden dolayı uzun zamandır iyi değil. Bu sebepten dolayı açılmasını doğru buluyorum. Şuan için geç kalınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Daha önce dükkanlar açılabilirdi. Hala işlerimiz bozuk toparlamayı umut ediyoruz" dedi.



"AKŞAM KAPATMA SAATLERİ ÇOK ERKEN"

İBİŞ DÖNER İŞLETMECİSİ MUSA AKSU: Akşam kapatma saatlerinin çok erken olduğunu düşünüyorum. Bizim bu süreçte çok fazla borçlarımız birikti. Tabii ki toparlanmaya çalışıyoruz. Özellikle hafta sonu da tamamen açık olabilirdik. Pazar günlerinin kapalı olması hala bizim için kötü bir etken.