Kamyon satışları Avrupa’da azaldı, Türkiye’de arttı 

Pandemi’nin negatif etkisiyle birlikte Avrupa'da 16 ton üzeri kamyon ve çekici satışları, 2020’de bir önceki yıla kıyasla %27,3’lük düşüşle 198 bin 352 adet olarak gerçekleşti. Ağır ticari araç pazarı, Almanya'da %26, Fransa'da %25,8, İspanya'da %22,1 daraldı. Türkiye’de, Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre, 2020 sonunda 16 ton üzeri ağır ticari araç pazarındaki satışlar 7 bin 300 adetten, 16 bin 270'e yükselerek, bir önceki yıla göre %122,9 oranında arttı. Semi-Treyler araç pazarı ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre %197 artışla 7 bin 231 adete ulaştı. Kısaca, 2020'de Avrupa’da yeni kamyon ve çekici satışları %27,3 azalırken, Türkiye’de yeni kamyon ve çekici satışları %122,9 arttı.

SRC BELGELİ KAMYON ŞOFÖRÜ

Pandemiye rağmen Türk kamyon pazarındaki olumlu gelişmelerin lojistik sektörüne umut verdiğini kaydeden TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: “Ülkemizde her gün ortalama 450 bin kamyon FTL taşıma gerçekleşiyor. 1.2 milyonu aşkın SRC belgeli kamyon şoförü, ekmeğini buradan yiyor. Türk kamyon pazarının kendine has dinamikleri, pandemide de kendisini gösterdi. Küresel kamyon üreticileri de, Türkiye pazarının ne kadar dinamik ve vazgeçilmez bir pazar olduğunu bir kez daha görmüş oldular. 100 milyar dolarlık Türk lojistik sektörü 2021 yılına umutla girdi. Türk lojistik sektörü, Tırport ile uçtan uça dijital dönüşümünü sağlarsa ve doğru yatırımlarla desteklenirse, 2030 yılında 1 trilyon dolara ulaşabilir” dedi.