Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Mar 2021 - 16:20- Ekonomi G: 04 Mar 2021 - 16:21

Kamyon satışları Avrupa’da azaldı, Türkiye’de arttı 

Pandemide, Avrupa’da yeni kamyon satışları % 27,3 azalırken, Türkiye’de yeni kamyon satışları % 122,9 arttı

mask

Pandemi’nin negatif etkisiyle birlikte Avrupa'da 16 ton üzeri kamyon ve çekici satışları, 2020’de bir önceki yıla kıyasla %27,3’lük düşüşle 198 bin 352 adet olarak gerçekleşti. Ağır ticari araç pazarı, Almanya'da %26, Fransa'da %25,8, İspanya'da %22,1 daraldı. Türkiye’de, Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre, 2020 sonunda 16 ton üzeri ağır ticari araç pazarındaki satışlar 7 bin 300 adetten, 16 bin 270'e yükselerek, bir önceki yıla göre %122,9 oranında arttı. Semi-Treyler araç pazarı ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre %197 artışla 7 bin 231 adete ulaştı. Kısaca, 2020'de Avrupa’da yeni kamyon ve çekici satışları %27,3 azalırken, Türkiye’de yeni kamyon ve çekici satışları %122,9 arttı.

SRC BELGELİ KAMYON ŞOFÖRÜ

Pandemiye rağmen Türk kamyon pazarındaki olumlu gelişmelerin lojistik sektörüne umut verdiğini kaydeden TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: “Ülkemizde her gün ortalama 450 bin kamyon FTL taşıma gerçekleşiyor. 1.2 milyonu aşkın SRC belgeli kamyon şoförü, ekmeğini buradan yiyor. Türk kamyon pazarının kendine has dinamikleri, pandemide de kendisini gösterdi. Küresel kamyon üreticileri de, Türkiye pazarının ne kadar dinamik ve vazgeçilmez bir pazar olduğunu bir kez daha görmüş oldular. 100 milyar dolarlık Türk lojistik sektörü 2021 yılına umutla girdi. Türk lojistik sektörü, Tırport ile uçtan uça dijital dönüşümünü sağlarsa ve doğru yatırımlarla desteklenirse, 2030 yılında 1 trilyon dolara ulaşabilir” dedi.

04 Mar 2021 - 16:20 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kamyon satışları Avrupa’da azaldı, Türkiye’de arttı  mask
Kamyon satışları Avrupa’da azaldı, Türkiye’de arttı 
Çimento sektörü araştırıldı  mask
Çimento sektörü araştırıldı 
Eti’den Kurumsal İletişim  Direktörlüğü görevine atama mask
Eti’den Kurumsal İletişim  Direktörlüğü görevine atama
Teknosa, TSE COVID-19  Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı  mask
Teknosa, TSE COVID-19  Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı 
Brisa ve Skysens iş birliği ile üretilen dijital çözüm, TÜSİAD SD2 tarafından onurlandırıldı mask
Brisa ve Skysens iş birliği ile üretilen dijital çözüm, TÜSİAD SD2 tarafından onurlandırıldı
Mali müşavirler için  arabuluculuk talebi mask
Mali müşavirler için  arabuluculuk talebi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? mask
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık mask
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu! mask
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu!
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor mask
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor
Kocaeli'de restoran ve kafeler açılıyor! mask
Kocaeli'de restoran ve kafeler açılıyor!

GALERİ

Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım)
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi mask
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu mask
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı mask
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı mask
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Kocaelispor-Afjet Afyon (canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Afjet Afyon (canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL