65 yaş üstü, kısıtlamalarının esnemesini bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs salgını kapsamında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüksek riskli iller de dahil olmak üzere kafe ve restorantların belirli kısıtlamalar çerçevesinde açılacağını duyurdu. Okullar ise 2 Mart'tan itibaren ilkokul, 8. sınıf ve lise son öğrencilerine açıldı. Ülkemizi ilgilendiren konuyla ilgili Kocaeli'deki vatandaşlarımızın değerlendirmelerini aldık. Vatandaşların bir kısmı ekonomik yönden normalleşmeyi kabul ederken, diğer kısmı ise süreç içerisinde vakaların artacağından korktuğunu belirtti. 65 yaş üstü vatandaşlar ise kısıtlamalardan yakındı.

"KAFELERİN AÇILMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

DURSUN PEHLİVAN (EMEKLİ): Hastalıklar kafelerden yayılıyor. Normalleşme sürecine girebiliriz, ama kafelerin açılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey yeterince hijyenik değil. En sağlıklı besinler insanın kendi evinde yapıp yediği yemeklerdir. Nasıl hazırlandığı belli olmayan ortamlarda yemek yeniyor ve hastalık bulaşıyor.

"YAŞLILARA HAFTA SONU YASAKLAR KALKSIN"

MECİDE SER (EMEKLİ): Normalleşme sürecinin giderek artması gerekiyor. Özellikle biz yaşlılar için birkaç saat uzatması yerine tam güne geçilmeli. En azından hafta sonu bizim için yasak kaldırılabilir. Bizim saatlerimizi uzatmaları gerekiyor. Aynı zamanda çocuklar için okulların açılması yerinde bir karar oldu, eğitim önemli.

"ARTIK DIŞARIDA OLMAK İSTİYORUZ"

YÜKSEL KAVALAK (EMEKLİ İNŞAAT MÜHENDİSİ): Ben 65 yaş üzeriyim, bize yapılan büyük bir haksızlık. Biz de artık tüm gün dışarıda olmak istiyoruz. Kafeler her yer açılıyor biz hala evdeyiz. Artık çok sıkıldık. Bu saatler bizim için yeterli değil.

"OKULLARIN AÇILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

SUDE NAZ KARASU (ÖĞRENCİ): "Okulların açılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta turuncu bölgede olan bir iliz ve hala pandemi süreci devam ediyor. Her yer açıldığı sürece hastalık daha fazla yayılacak. Uzun bir süre her yerin kapatılması gerekiyor. Belki turistlerden dolayı otelleri kapatamayız, ama önlem alabiliriz.

"ÖZELLLİKLE OKULLARIN AÇILMASI ÖNEMLİYDİ"

SİBEL ENGİ (EMEKLİ): İşyerlerinin açılmasını ekonomik sebeplerden dolayı istiyorum. Çünkü esnafın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle okulların açılması çok önemliydi. Çünkü çocuklar derslerinden çok fazla geri kaldılar. Aynı zamanda yaşlıları da düşünmek lazım sürekli evdeler yürüyüş yapmaları gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı normalleşmeyi istiyorum, ama vakalar devam ederse daha zor olur.

"KAFELER AÇILMALIYDI ÇÜNKÜ YOKSULLUK VAR"

ESER MOĞOLLAR (EMEKLİ): "Kafelerin açılması gerekliydi, çünkü çok fazla yoksulluk var. İnsanlar evini nasıl geçindireceğini düşünüyor. Artık para kazanmak için her yola başvuruldu. Suçlar çoğaldı. Ben de bir dükkanı kirayı verdim, ama kiramı alamadım. Esnaf çok zor durumda. 65 yaş kısıtlamalarına gelince ben evdeyim, ama oğlum dışarıda çalışıyor, hastalık zaten varsa yine bana taşınacak.

"OKULLAR MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ"

AHMET KAYGANCI (ÖĞRETMEN): Uzmanlar normalleşmenin erken bir karar olduğunu söylüyor. Bir yandan da ekonomi düşünülürse yapacak bir şey yok. Tedbirli bir şekilde kafelerin açılmasında sakınca görmüyorum. Özellikle okulların çok tedbirli olması gerekiyor. Tüm okullarda kısıtlamaların uygulandığı kontrol edilmeli.

"MAALESEF 65 YAŞ ÜZERİNE YASAKLAR DEVAM EDİYOR"

AHMET USTAOĞLU (EMEKLİ): Herkese serbest, 65 yaş üzerine yasaklar devam ediyor. En azından hafta sonları bizim dışarı çıkabilme kararımız gelmeliydi. Ya da pazar günleri herkes evdeyken biz dışarıda olabilirdik. Bu şekilde bir sınırlama yapılabilir. Kafelerin açılmasına karşıyım. Özellikle sosyal mesafelere hiç uyulmayan ortamlar. Okulların açılması belirli tedbirlerle mantıklı.

ÖĞRETMENLERE AŞI YAPILMALI

ŞENOL KUTLUTAN (EMEKLİ): Öğretmenler aşı olmadan okulların açılmasını doğru bulmuyorum. Kahvehanelerin ve kafelerin kapalı olması gerek. En çok hastalığın yayıldığı yerler bunlar. 65 yaş üzerine gelince de pazar günleri kimse yokken bizim dışarıya çıkabilmemiz iyi olurdu.

EĞİTİM SİSTEMİ ÇOK KÖTÜ İLERLİYORDU

ALİ ÇITIR (EMEKLİ): Okulların açılması gerekliydi. Eğitim sistemi çok kötü ilerliyordu. Öğrenciler sürekli bilgi eksiklikleri yaşıyor. Kafelerden ziyade okullara yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim önemli.