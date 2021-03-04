Hata yapmadık! “3-1”

Kocaelispor sezonun 24. maçında ateş hattında yer alan Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşılaştı. Yeşil siyahlılar mücadeleyi Tahir’in 2 ve Gökhan Meral’in golleri ile 3-1 kazandı ve 3 maç sonra galibiyet ile tanıştı. Kocaelispor haftaya Çarşamba günü Ergene Velimeşe ile karşılaşacak.
GÖKHAN 5 YIL SONRA GOL ATTI
Kocaeli Stadı’ndaki maça Kocaelispor hızlı başladı ve 10. dakikada öne geçti. Gökhan Meral ceza sahası dışından sağ ayağı ile çektiği şut sonrası kaleci Ali Emre’nin sağından ağlarla buluştu. (1-0) Gökhan son golünü 30 Nisan 2016’da Keçiörengücü forması ile Tokat filelerine göndermişti. Attığı golden sonra pozisyonlarına devam eden yeşil siyahlılar bir birinden net goller kaçırdı ve devre 1-0 sona erdi.
TAHİR SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıya Niğde ekibi iyi başladı ve ilk 10 dakika oyunun hakimiydi. Yeşil siyahlıları sıkıntıdan Tahir çıkardı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Tahir son vuruşu yapan isimdi ve 63’te farkı 2’ye çıkardı. 12 dakika sonra aynı futbolcu yine sahneye çıktı ve Burak Süleyman’ın ikramını geri çevirmeyerek skoru 3-0 yaptı.
SON 10 DAKİKA MAÇIN YILDIZI BAYRAM’DI
Kalan dakikalarda Kocaelispor ciddiyetini kaybetti ve kalesinde üst üste pozisyonlar. 82’de Fatih ceza sahasına girdi ve iki Kocaelisporlu sıyrılarak Bayram’ın solundan topu filelerle buluşturdu. (3-1) Son 10 dakikada maçın öne çıkan ismi Bayram’dı. Çok önemli 3 top çıkaran Bayram kalesinde gole izin vermedi.
VELİMEŞE’YE GİDİYORUZ
Çalan son düdük ile birlikte puanını 43’e çıkaran Kocaelispor haftayı altıncı sırada tamamladı. Perşembe mesaisinde Uşak ile Hekimoğlu 0-0, Manisa ile de Ankara Demir 1-1 berabere kalırken, Erzincan, Amed, Çorum ve Afyon kazandı. Kocaelispor haftaya Çarşamba, Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşe ile karşılaşacak.
Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.