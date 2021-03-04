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04 Mar 2021 - 16:36- Spor G: 04 Mar 2021 - 16:38

Hata yapmadık! “3-1”
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Kocaelispor sezonun 24. maçında ateş hattında yer alan Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşılaştı. Yeşil siyahlılar mücadeleyi Tahir’in 2 ve Gökhan Meral’in golleri ile 3-1 kazandı ve 3 maç sonra galibiyet ile tanıştı. Kocaelispor haftaya Çarşamba günü Ergene Velimeşe ile karşılaşacak.

GÖKHAN 5 YIL SONRA GOL ATTI

Kocaeli Stadı’ndaki maça Kocaelispor hızlı başladı ve 10. dakikada öne geçti. Gökhan Meral ceza sahası dışından sağ ayağı ile çektiği şut sonrası kaleci Ali Emre’nin sağından ağlarla buluştu. (1-0) Gökhan son golünü 30 Nisan 2016’da Keçiörengücü forması ile Tokat filelerine göndermişti. Attığı golden sonra pozisyonlarına devam eden yeşil siyahlılar bir birinden net goller kaçırdı ve devre 1-0 sona erdi.

TAHİR SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya Niğde ekibi iyi başladı ve ilk 10 dakika oyunun hakimiydi. Yeşil siyahlıları sıkıntıdan Tahir çıkardı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Tahir son vuruşu yapan isimdi ve 63’te farkı 2’ye çıkardı. 12 dakika sonra aynı futbolcu yine sahneye çıktı ve Burak Süleyman’ın ikramını geri çevirmeyerek skoru 3-0 yaptı.

SON 10 DAKİKA MAÇIN YILDIZI BAYRAM’DI

Kalan dakikalarda Kocaelispor ciddiyetini kaybetti ve kalesinde üst üste pozisyonlar. 82’de Fatih ceza sahasına girdi ve iki Kocaelisporlu sıyrılarak Bayram’ın solundan topu filelerle buluşturdu. (3-1) Son 10 dakikada maçın öne çıkan ismi Bayram’dı. Çok önemli 3 top çıkaran Bayram kalesinde gole izin vermedi.

VELİMEŞE’YE GİDİYORUZ

Çalan son düdük ile birlikte puanını 43’e çıkaran Kocaelispor haftayı altıncı sırada tamamladı. Perşembe mesaisinde Uşak ile Hekimoğlu 0-0, Manisa ile de Ankara Demir 1-1 berabere kalırken, Erzincan, Amed, Çorum ve Afyon kazandı. Kocaelispor haftaya Çarşamba, Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşe ile karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

# Kocaeli

04 Mar 2021 - 16:36 - Spor

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