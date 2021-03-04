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04 Mar 2021 - 16:39- Siyaset G: 04 Mar 2021 - 16:40

Çakır, "Asıl hedef Türkiye"

ürkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda söz alan Kocaeli Milletvekili Sami Çakır New York’ta dijital reklam panolarında yayınlanan görüntülere tepki gösterdi.  

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda söz alan Kocaeli Milletvekili Çakır New York’ta dijital reklam panolarında yayınlanan görüntülere tepki gösterdi. Yaptığı konuşmada “New York sokaklarında Stop Erdoğan yazılı reklam panosu üzerinden yeni bir Erdoğan düşmanlığı körüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Okyanus ötesinde hapse mahkûm olmuş bu düşmanlığın asıl hedefi Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye’ye karşı olduğu aşikardır.  Dönüp tarihe bakabilirsiniz” dedi.

 YOLA DEVAM"

Milletimizin güvenini alarak yola devam eden Sayın Erdoğan’ın demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen Çakır; “Kurulduğu günden itibaren yaptığı atılım ve çalışmalarla milletimizin güvenine layık olmuş, girdiği her seçimi başarılı bir sonuçla tamamlayarak asil milletimizden “devam” mührünü almış liderdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin teveccühü ile ülkenin geleceğine, yarınlarına hizmete devam ediyor. Allah’ın izniyle kararlı ve dik duruşu ile hizmet etmeye devam edecek” dedi.

"SEÇİM AMERİKA SOKAKLARINDA  YAPILMYACAK"

Bu karalama kampanyalarının amacına ulaşamayacağını belirten Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “Son zamanlarda Amerika’dakiler üzerinden onu engelleme çalışmaları ve beklentileri de geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da başarısız olacak ve Türkiye güçlenerek yoluna devam edecektir. Elbette ki seçimler Amerika sokaklarında, Amerika’nın gölgesinde, Amerika’nın hedefleri veya Amerika mandası güvencesinde değil burada milletimizin sağduyu ve feraseti dâhilinde yapılacaktır.  Nitekim bu yapılanları göz önünde bulundurularak son sözü yine aziz milletimiz söyleyecektir” diyerek konuşmasını tamamladı.

# Kocaeli

04 Mar 2021 - 16:39 - Siyaset

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