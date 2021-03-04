Diliskelesi Spor Tesisi nisan ayında hazır

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in sözünü verdiği Diliskelesi halı saha ve sosyal tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim sürecinde Diliskelesi Mahallesi’ne yaptığı ziyaretlerde gençlerin talebi olan Diliskelesi kapalı halı saha ve sosyal tesisi inşaatında sona gelindi. 2 bin metrekare alan üzerine yapılan tesiste; kapalı halı saha ile içinde fitness salonu, soyunma odaları, duşlar kafeterya ve teras bölümü bulunan iki katlı tesis yer alacak. 180 kişilik seyirci kapasiteli halı sahanın çelik konstrüksiyon çalışmalarının ardından zemini ve çevre düzenlemesinde sonra doğru gelindi.

NİSAN AYINDA İLK MAÇIMIZI YAPACAĞIZ

Nisan ayı ortasında açılması öngörülen spor tesisiyle ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarına başladığımız spor tesisimizde sona doğru geldik. Kış ayı olması ve bölgemizde yağan kar yağışı nedeniyle biraz aksamalar olsa da Nisan ayının ortasında gençlerimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz spor ile Yükselen Şehir Dilovası'nı inşa etmek. İnşallah gençlerimizle ilk maçımızı nisan ayında oynayacağız” dedi.