Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Mar 2021 - 16:51- Spor G: 04 Mar 2021 - 16:52

Diliskelesi Spor Tesisi nisan ayında hazır
mask

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in sözünü verdiği Diliskelesi halı saha ve sosyal tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim sürecinde Diliskelesi Mahallesi’ne yaptığı ziyaretlerde gençlerin talebi olan Diliskelesi kapalı halı saha ve sosyal tesisi inşaatında sona gelindi. 2 bin metrekare alan üzerine yapılan tesiste; kapalı halı saha ile içinde fitness salonu, soyunma odaları, duşlar kafeterya ve teras bölümü bulunan iki katlı tesis yer alacak.  180 kişilik seyirci kapasiteli halı sahanın çelik konstrüksiyon çalışmalarının ardından zemini ve çevre düzenlemesinde sonra doğru gelindi.

NİSAN AYINDA İLK MAÇIMIZI YAPACAĞIZ

Nisan ayı ortasında açılması öngörülen spor tesisiyle ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarına başladığımız spor tesisimizde sona doğru geldik. Kış ayı olması ve bölgemizde yağan kar yağışı nedeniyle biraz aksamalar olsa da Nisan ayının ortasında gençlerimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz spor ile Yükselen Şehir Dilovası'nı inşa etmek. İnşallah gençlerimizle ilk maçımızı nisan ayında oynayacağız” dedi.

 

04 Mar 2021 - 16:51 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Niğde’ye takılmayın midemizi bozmayın mask
Niğde’ye takılmayın midemizi bozmayın
Bu galibiyet çok iyi oldu! mask
Bu galibiyet çok iyi oldu!
Mustafa Polat: Kontrol sürekli bizdeydi mask
Mustafa Polat: Kontrol sürekli bizdeydi
Darıca GB. içeride yok: 0-1 mask
Darıca GB. içeride yok: 0-1
Belediye Derince, Nevşehir’de üçlük attı: 0-1 mask
Belediye Derince, Nevşehir’de üçlük attı: 0-1
Gölcük’te yangın var: 3-1 mask
Gölcük’te yangın var: 3-1
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? mask
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık mask
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu! mask
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu!
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor mask
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor
Kocaeli'de restoran ve kafeler açılıyor! mask
Kocaeli'de restoran ve kafeler açılıyor!

GALERİ

Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım)
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi mask
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu mask
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı mask
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı mask
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Kocaelispor-Afjet Afyon (canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Afjet Afyon (canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL