Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Mar 2021 - 16:51- Spor G: 04 Mar 2021 - 16:53

Turan: Aleyküm selam Gökdeniz Bayrakdar
mask

Kandıra’dan Kocaelispor’a başarılı futbolu ile adını duyuran Antalyaspor'un genç futbolcusu Kandıralı Gökdeniz Bayraktar’ın ailesi, belediye başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti. Antalyaspor'un genç oyuncusu Kandıralı Gökdeniz Bayrakdar’ın annesi Nigar hanım ve, babası Cevat bey ile amcası Turgay Bayraktar, beraberindeKandıra Gençlerbirliği Spor takımı Bvaşkanı Ramazan Daş olmak üzere, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı ziyaret etti.

TURAN’DAN ANLAMLI YANIT

Başkan Turan’a Gökdeniz’in selamını ileten ziyaretçiler, kendisine ait 41 numaralı formayı da başkana hediye etti. Başkan Turan, hoş sohbetle geçen ziyaret sonrası kendisine selam gönderen genç futbolcuya sosyal medya üzerinden şu paylaşımla cevap verdi: Aleyküm selam Gökdeniz... Antalyaspor'un genç oyuncusu hemşerimiz Kandıralı Gökdeniz Bayrakdar’ın selamını ve 41 numaralı formasını bizlere getiren annesi Nigar Bayrakdar, babası Cevat Bayrakdar ve amcası Turgay Bayraktar ile Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor Takımı başkanı Ramazan Daş’a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.

04 Mar 2021 - 16:51 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Diliskelesi Spor Tesisi nisan ayında hazır mask
Diliskelesi Spor Tesisi nisan ayında hazır
Turan: Aleyküm selam Gökdeniz Bayrakdar mask
Turan: Aleyküm selam Gökdeniz Bayrakdar
Niğde’ye takılmayın midemizi bozmayın mask
Niğde’ye takılmayın midemizi bozmayın
Bu galibiyet çok iyi oldu! mask
Bu galibiyet çok iyi oldu!
Mustafa Polat: Kontrol sürekli bizdeydi mask
Mustafa Polat: Kontrol sürekli bizdeydi
Darıca GB. içeride yok: 0-1 mask
Darıca GB. içeride yok: 0-1
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? mask
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık mask
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu! mask
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu!
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor mask
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor
Kocaeli'de restoran ve kafeler açılıyor! mask
Kocaeli'de restoran ve kafeler açılıyor!

GALERİ

Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım)
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi mask
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu mask
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı mask
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı mask
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Kocaelispor-Afjet Afyon (canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Afjet Afyon (canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL