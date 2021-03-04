Turan: Aleyküm selam Gökdeniz Bayrakdar

Kandıra’dan Kocaelispor’a başarılı futbolu ile adını duyuran Antalyaspor'un genç futbolcusu Kandıralı Gökdeniz Bayraktar’ın ailesi, belediye başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti. Antalyaspor'un genç oyuncusu Kandıralı Gökdeniz Bayrakdar’ın annesi Nigar hanım ve, babası Cevat bey ile amcası Turgay Bayraktar, beraberindeKandıra Gençlerbirliği Spor takımı Bvaşkanı Ramazan Daş olmak üzere, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı ziyaret etti.

TURAN’DAN ANLAMLI YANIT

Başkan Turan’a Gökdeniz’in selamını ileten ziyaretçiler, kendisine ait 41 numaralı formayı da başkana hediye etti. Başkan Turan, hoş sohbetle geçen ziyaret sonrası kendisine selam gönderen genç futbolcuya sosyal medya üzerinden şu paylaşımla cevap verdi: Aleyküm selam Gökdeniz... Antalyaspor'un genç oyuncusu hemşerimiz Kandıralı Gökdeniz Bayrakdar’ın selamını ve 41 numaralı formasını bizlere getiren annesi Nigar Bayrakdar, babası Cevat Bayrakdar ve amcası Turgay Bayraktar ile Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor Takımı başkanı Ramazan Daş’a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.