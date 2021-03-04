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04 Mar 2021 - 16:54- Spor G: 04 Mar 2021 - 16:55

Gölcükspor nereye?
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3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor, Başkent deplasmanında konuk olduğu Altındağspor’a 3-1 mağlup oldu. Hakem skandalının yaşandığı maçın ardından 22 puanda ve ateş hattında kalan kırmızı siyahlılar, pazar günü erteleme maçında Batman Petrolspor ile çok kritik bir maça daha çıkacak

BERKAN İLE ÖNE GEÇTİK

Ankara’da ve sentetik zemin üzerinde oynanan Altındağ maçına iyi başlayan Gölcükspor 14. dakikada öne geçti. Atılan pas sonrası rakip kaleci ile savunmanın hatasını iyi değerlendiren Berkan Durdu fileleri buldu. (0-1) Golden sonra da ataklarına devam eden Gölcükspor, Barış Şen ile çok net bir pozisyondan faydalanamadı. Golün sahibi Berkan ceza sahası içinde düşürüldü ve net penaltı çalınması gereken pozisyona devam kararı verilince Gölcükspor tarafı adeta isyan etti.

DURAN TOPLAR KABUSUMUZ OLDU

İlk yarının bitimine 4 dakika kala ev sahibi ekip köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Erkut beraberliği getirdi ve devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda öne geçmek isteyen Gölcükspor 50. dakikada yine duran toptan Emre Can’ın ayağından gol yedi ve 2-1 geriye düştü. İlk yarıda tribünlerdeki gerilim ikinci yarıda da devam etti. Altındağ İlçesi’nin emniyet amiri olduğu belirtilen polis memuru ile Gölcüksporlular arasında tartışma yaşandı.

PAZAR BATMAN İLE

Tüm hatları ile beraberlik için yüklenen Gölcükspor 78’de Emre’nin golüne de engel olamadı ve skor 3-1’e geldi. Kalan sürede skor değişmedi ve Gölcükspor üst üste üçüncü, toplamda da 12. yenilgisini aldı. Kırmızı siyahlılar pazar günü erteleme maçında Batman Petrolspor ile sahasında karşılaşacak. Gölcük temsilcisinin 6 puanlık maçın ardından önümüzdeki perşembe günü Osmaniyespor’u ağırlayacak.

04 Mar 2021 - 16:54 - Spor

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