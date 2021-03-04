Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Mar 2021 - 16:54- Spor G: 04 Mar 2021 - 16:56

‘Amacımız herkesin sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamaktır’

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu “Türk sporunun; sporcusuyla, tesisleriyle ve spor turizmiyle geldiği nokta çok anlamlı” dedi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Korona virüs sürecinde kademeli normalleşmenin başlamasının ardından müsabakalara belirli oranda seyirci alınmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak” dedi.

Bu yıl 67.’si düzenlenen Gillette Yılın Sporcusu Ödülleri’nde aday gösterilecek sporcu, takım ve kurumların belirleneceği ‘Büyük Jüri’ toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Maslak’ta düzenlenen toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı (TTF) Cengiz Durmuş ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir'in yanı sıra pek çok katılımcı hazır bulundu.

“AMACIMIZ HERKESİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BİR ARAYA GELMESİDİR”

Korona virüs sürecinde kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından müsabakalara seyirci alınmasına ilişkin gelen bir soruyu Bakan Kasapoğlu, şu cümlelerle cevaplandırdı: Bunu birkaç gün önce de konuştuk. Normalleşme adımlarıyla birlikte taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak.

# İstanbul

04 Mar 2021 - 16:54 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcükspor nereye? mask
Gölcükspor nereye?
Diliskelesi Spor Tesisi nisan ayında hazır mask
Diliskelesi Spor Tesisi nisan ayında hazır
Turan: Aleyküm selam Gökdeniz Bayrakdar mask
Turan: Aleyküm selam Gökdeniz Bayrakdar
Niğde’ye takılmayın midemizi bozmayın mask
Niğde’ye takılmayın midemizi bozmayın
Bu galibiyet çok iyi oldu! mask
Bu galibiyet çok iyi oldu!
Mustafa Polat: Kontrol sürekli bizdeydi mask
Mustafa Polat: Kontrol sürekli bizdeydi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? mask
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık mask
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu! mask
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu!
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor mask
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor
Kocaeli'de restoran ve kafeler açılıyor! mask
Kocaeli'de restoran ve kafeler açılıyor!

GALERİ

Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım)
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi mask
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu mask
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı mask
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı mask
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Kocaelispor-Afjet Afyon (canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Afjet Afyon (canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL