‘Amacımız herkesin sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamaktır’

Korona virüs sürecinde kademeli normalleşmenin başlamasının ardından müsabakalara belirli oranda seyirci alınmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak” dedi.

Bu yıl 67.’si düzenlenen Gillette Yılın Sporcusu Ödülleri’nde aday gösterilecek sporcu, takım ve kurumların belirleneceği ‘Büyük Jüri’ toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Maslak’ta düzenlenen toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı (TTF) Cengiz Durmuş ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir'in yanı sıra pek çok katılımcı hazır bulundu.

“AMACIMIZ HERKESİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BİR ARAYA GELMESİDİR”

Korona virüs sürecinde kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından müsabakalara seyirci alınmasına ilişkin gelen bir soruyu Bakan Kasapoğlu, şu cümlelerle cevaplandırdı: Bunu birkaç gün önce de konuştuk. Normalleşme adımlarıyla birlikte taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak.