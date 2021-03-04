Türkiye Kupası’nda yarı final programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final mücadeleleri, 16 ve 17 Mart'ta oynanacak. TFF, Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı final müsabaka tarihlerini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre mücadeleler, 16 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.

İşte Kupa’da yarı final müsabakaları:

16 Mart Salı

20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

17 Mart Çarşamba

20.45 FT Antalyaspor-A.Alanyaspor