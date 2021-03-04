Türkiye Kupası’nda yarı final programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final mücadeleleri, 16 ve 17 Mart'ta oynanacak. TFF, Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı final müsabaka tarihlerini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre mücadeleler, 16 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.
İşte Kupa’da yarı final müsabakaları:
16 Mart Salı
20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
17 Mart Çarşamba
20.45 FT Antalyaspor-A.Alanyaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.