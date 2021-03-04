Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda eski askeri okul öğrencisi 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4’ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. İşlemleri sonrasında 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
04 Mar 2021 - 17:17- Asayiş Güncelleme: 04 Mar 2021 - 17:21
FETÖ operasyonunda 7 kişi serbest bırakıldı
Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi 7 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.