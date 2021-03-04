Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Mar 2021 - 21:22- Gündem G: 04 Mar 2021 - 21:25

İzmit'te kafelerde koronavirüs unutuldu

Kafe ve restoranların açılmasının ardından yoğunluk yaşandı. İzmit'te havanın da güzel olması nedeniyle gençler kafelere akın edince koronavirüs unutuldu.

mask

Koronavirüs haritasında Kocaeli’nin yüksek riskli anlamına gelen turuncu renkte olmasına rağmen bazı kafe ve restoranlarda sosyal mesafe kuralları ihlal edildi. Özellikle, İzmit Kent Meydanı’nın çevresinde bulunan kafeler havanın da güzel olmasıyla tamamen doldu. Polis ekipleri kontrolde bulundu. Bazı vatandaşlar ise kalabalık yerlere girmemek için parklar ve sakin yerleri tercih etti. 

'BÖYLE GİDERSE VAKALAR ARTAR'

İnsanların kurallara uymadığını söyleyen Ahmet Arda, "Kafelerin yanlarından geçiyorum maske ve mesafe kurallarına pek uyulmuyor. Böyle giderse vakalar daha da artar. İnsanların kurallara pek riayet gösterdiğini düşünmüyorum. Ben uzun zamandır ilk defa çıktım. Toplu yerlere girmemeye dikkat ediyorum. Arkadaşlarımla da mesafe konusuna dikkat ediyorum" dedi.

Kalabalık yerler yerine parka gelmeyi tercih ettiklerini belirten Tuba Akbulut, "Garip buluyorum. Burası turuncu bölge ve açılınca insanlar çıkmaya başladılar. Bizler de hava alalım diye dışarıya çıktık. Normalleşmeyi bekliyorduk ama bu durumda normalleşeceğimizi sanmıyorum. Maske ve mesafeye uyanlar var ama toplu taşımalarda dolu dolu geliyoruz. Gün içinde işten çıktık hava almak için parka geldik" diye konuştu.

‘DAHA KÖTÜYE GİDECEĞİZ’ 

Kafeyi gitmeyi tercih etmediğini ifade eden Alpay Sivri, "Biz turuncuda riskli bölgedeyiz. Herkes içli dışlı ve kafe, restoranlarda yasaklara uyma sosyal mesafe yok. Daha da kötüye gideceğiz. Kafeye gitmeyi tercih etmiyoruz. Mesafeleri korumak için biz kafe yerine parka geldik" dedi.

Bartu Taşkıran ise, "Kafelerde insanları görüyorum. Bazıları maskelerini çıkartıyorlar birbirlerine sarılıyor. Lütfen bunları yapmasınlar ve çok tehlikeli oluyor. Kafede çalışanlar hijyene uymuyor. Yemek servislerinde eldiven takmıyorlar" diye konuştu. 

# Kocaeli, İzmit, koronavirüs

04 Mar 2021 - 21:22 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mimi ve Lili’nin Yolculuğu 6 Mart’ta başlıyor mask
Mimi ve Lili’nin Yolculuğu 6 Mart’ta başlıyor
Tüpraş’tan yenilikçi çözümler mask
Tüpraş’tan yenilikçi çözümler
Yönetici asistanlarına iletişim eğitimi mask
Yönetici asistanlarına iletişim eğitimi
'Esnaflarımızla gönül  köprüleri kuruyoruz' mask
'Esnaflarımızla gönül  köprüleri kuruyoruz'
Gebze TEM Kuzey yan yollarda, yol çalışması yapılacak mask
Gebze TEM Kuzey yan yollarda, yol çalışması yapılacak
Çanakkale'de göndere çekilecek Türk bayrağı ilimize ulaştı mask
Çanakkale'de göndere çekilecek Türk bayrağı ilimize ulaştı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? mask
Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık mask
Büyükçekmece 136 m² villa icradan satılık
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu! mask
Kocaeli'nin normalleşme haritası belli oldu!
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor mask
İzmit Halk Market çok yakında faaliyete geçiyor
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak   mask
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak  

GALERİ

Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı mask
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım)
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi mask
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu mask
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı mask
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı mask
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL