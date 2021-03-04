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04 Mar 2021 - 21:43- Gündem G: 04 Mar 2021 - 21:47

Bu rakamlar tedirgin edici! 11 bin 322 yeni vaka

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 4 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 685'i semptomatik olmak üzere 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158'e yükseldi. Vefat sayısı 68 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 873 oldu.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 685'i semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 68 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 839'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 746 bin 158'e yükseldi. Ülkemizde 1 Mart'ta atılan normalleşme adımlarından bu yana vakalar 11 bin dolaylarında seyrediyor.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 873 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 220 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI 11 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 689'u semptomatik olmak üzere 11 bin 520 yeni vaka tespit edilmişti.

# koronavirüs

04 Mar 2021 - 21:43 - Gündem

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