Kocaelispor’un etkili kanat oyuncusu Benhur Keser kaçırdığı goller için özür diledi. Baskılı oynayan ve pes etmeyen bir takım olma yolunda ilerlediklerini de belirten Benhur şu şekilde konuştu: Futbolcularda inişler çıkışlar olabiliyor. Goller de kaçırabiliyor. Ben de kaçırmamam gereken goller kaçırıyorum. Bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Futbolda bunlar var ama daha dikkatli olmam lazım. Herkesten özür diliyorum. Takımın galip gelmesi önemliydi. Bu açıdan çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte baskılı oynayan, teslim olmayan bir takım izleteceğiz ve inşallah hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz.
04 Mar 2021 - 23:34- Spor Güncelleme: 04 Mar 2021 - 23:35
Benhur Keser: Futbolda bunlar var
Kocaelispor’un etkili kanat oyuncusu Benhur Keser kaçırdığı goller için özür diledi. Baskılı oynayan ve pes etmeyen bir takım olma yolunda ilerledikle...
04 Mar 2021 - 23:34 - Spor Yazdır
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.