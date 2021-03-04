Benhur Keser: Futbolda bunlar var

Kocaelispor’un etkili kanat oyuncusu Benhur Keser kaçırdığı goller için özür diledi. Baskılı oynayan ve pes etmeyen bir takım olma yolunda ilerlediklerini de belirten Benhur şu şekilde konuştu: Futbolcularda inişler çıkışlar olabiliyor. Goller de kaçırabiliyor. Ben de kaçırmamam gereken goller kaçırıyorum. Bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Futbolda bunlar var ama daha dikkatli olmam lazım. Herkesten özür diliyorum. Takımın galip gelmesi önemliydi. Bu açıdan çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte baskılı oynayan, teslim olmayan bir takım izleteceğiz ve inşallah hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz.