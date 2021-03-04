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04 Mar 2021 - 23:35- Spor G: 04 Mar 2021 - 23:36

Mustafa Reşit Akçay: İstenilen oyuna yaklaşıyoruz

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay istenilen oyun gücü ve kalitesine yaklaştıklarını belirtti. ÖZELLİKLE İLK YARIDA İYİYDİK 3-1 kazanıla...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay istenilen oyun gücü ve kalitesine yaklaştıklarını belirtti.

ÖZELLİKLE İLK YARIDA İYİYDİK

3-1 kazanılan Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçını değerlendiren Akçay şu şekilde konuştu: Yukarıya doğru tırmanmamız ve tutunmamız adına önemli bir maçtı. Ekolü olan bir takımla oynayacaktık ve endişelerimiz de vardı açıkçası. Özellikle ilk yarıdaki performansımızı çok beğendim. Goller kaçırdık belki ama bir mücadele ve oyun kalitesi ortaya koyduk. İç sahada ve dış sahada zaman zaman küçük oynamalar yapacağız ancak futbolumuzu bu şekilde sürdüreceğiz.

YAVAŞ İLERLEYECEĞİZ

Oynadığımız yay konusunda biraz değişikliğe gideceğiz. Arkadan oyun kuran takımlara karşı stratejiler geliştireceğiz. Sonraki maçlarda gücümüz daha da artacak. Bu çalışmaları yapmadan risk almayacağız. Yavaş ilerleyeceğiz, sabırla gideceğiz. Camiamızı en iyi şekilde temsil edip şampiyonluğu göğüslemenin yollarını arayacağız.

BU İLİŞKİYİ FUTBOLCU KURACAK

Golcülük Allah’ın vermiş olduğu çok özel bir meziyettir. Futbolcularımızla konuşuyoruz ve onları sakin olmaları konusunda uyarıyoruz. Ama sonuçta bu insan. Beyin ile kas arasındaki ilişkiyi biz değil futbolcu kuracak. Psikolojik olarak etkilenmeler olabilir. Analitik olarak etkilemeye çalışıyoruz. Zaman içinde bunların da üzerinden geleceğiz.

BURAK SÜLEYMAN ÖZEL BİR FUTBOLCU

Burak Süleyman’ın ruhsal durumuna saygı gösteriyoruz. Disiplini bozmadığı sürece onun da bir insan olduğunu, bir takım duyguları olduğunu anlayabiliyoruz. Kaldı ki Burak Süleyman hem tecrübeli, hem de camiasını seven birisi. Dolayısı ile bizim Burak Süleyman’a yardım etmemiz gerekiyor. Burak Süleyman özel bir futbolcu. Bu tür futbolcular her an skoru değiştirebilirler. O’na her zaman ihtiyacımız var.

KALİTEMİZE GÖRE OYUN OYNUYORUZ

İşler iyi gidiyor. 12-13 kez pozisyona girdiğimiz bir sitemi neden değiştirelim ki. Tıkanmalar olursa tabii ki “B” ve “C” planlarını devreye sokacağız. Set oyunu oynamıyoruz. Bu oyunun riskleri var. Zemin ve teknik kalitenizin genel durumuna göre de hareket etmek zorundasınız. Dolayısı ile kimi oyunları oynamak için de belli bir kalitenizin de olması gerekiyor.

TAKTİK ÇALIŞMALARINDA KAPATIYORUZ

Birkaç taktik antrenman sonrası gazetelerde ilk 11’imiz yer aldı. Rakibe attığımız kornerler ve diğer yaptığımız çalışmalar da yer alınca kadrolarımızı korumak istedik. O nedenle taktik antrenmanlara sınır getirdik. Antrenmanlarımıza gelen basın mensuplarımızı 15-20 dakika misafir edebiliriz. Taktik antrenmanın dışındaki sürelerde de gelebilirler, misafir edebiliriz. Basının özgürce topluma haber yapmasına engel olmuyoruz. Sadece kendi yaptığımızı korumak istiyoruz.

# yardım

04 Mar 2021 - 23:35 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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