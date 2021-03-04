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04 Mar 2021 - 23:36- Asayiş G: 04 Mar 2021 - 23:37

Tartıştığı kişiyi pompalıyla vurdu

 İzmit Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde Gökhan Ö. isimli şahıs, daha önceden tartıştığı ismi öğrenilemeyen bir kişinin iş yerine gitti. Burada bir süre konuşan ikili, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle beraberinde getirdiği bıçağı çıkaran Gökhan Ö., iş yeri çalışanı tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Gökhan Ö. yaralanırken tartıştığı kişi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan Ö.’yü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan Gökhan Ö.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri iş yeri çalışanının yakalanması çalışma başlattı. 
# İzmit

04 Mar 2021 - 23:36 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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