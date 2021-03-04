Alınan bilgiye göre İzmit Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde Gökhan Ö. isimli şahıs, daha önceden tartıştığı ismi öğrenilemeyen bir kişinin iş yerine gitti. Burada bir süre konuşan ikili, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle beraberinde getirdiği bıçağı çıkaran Gökhan Ö., iş yeri çalışanı tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Gökhan Ö. yaralanırken tartıştığı kişi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan Ö.’yü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan Gökhan Ö.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri iş yeri çalışanının yakalanması çalışma başlattı.
04 Mar 2021 - 23:36- Asayiş Güncelleme: 04 Mar 2021 - 23:37
Tartıştığı kişiyi pompalıyla vurdu
İzmit Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.
# İzmit
04 Mar 2021 - 23:36 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.