Semih: Tribünden maç izlemek çok zor

Sarı kart cezası olduğu için Niğde Anadolu maçında sahadaki yerini alamayan sağ bek Semih Karadeniz, tribünden maç izlemenin çok olduğunu belirtti.

İNANIYORUM

Kazanmaları gereken bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduğunu ifade eden Semih Karadeniz şu şekilde konuştu: Play-Off yarışındayız. Hata yapmamamız gerekiyordu, öyle de oldu. : Kazandığımız için mutluyuz. Ancak eksiklerimiz vardı. Arkadaşlarımız da bu nedenle tabii ki üzgündür. İnşallah bu eksiklerimizi kapatacağız ve daha iyi için oynamaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu takım Play-Off’tan da şampiyon olarak üst lige çıkacaktır. Allah yardımcımız olsun.

VELİMEŞE’Yİ DE YENMELİYİZ

Maçı tribünden izlemek kesinlikle çok zor. Saha içinde olmayı çok isterdim. Kimi pozisyonlarda “Ben olsaydım ne yapardım” diyerek kendi kendine yorumluyorsun. Arkadaşlarımın ayaklarına, emeklerine sağlık. Haftaya Velimeşe ile oynayacağız. Onlar da son maçında Çorum’a yenildi. Birkaç maçtır kazanamıyorlar. Kesinlikle deplasmandaki maç zor geçecek. Ciddi bir şekilde bu maça hazırlanıp Tekirdağ’dan da 3 puanla dönmemiz lazım.