Kocaman mahalle ziyaretlerinde

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Avluburun Mahallesi’nde incelemelerde ve temaslarda bulundu. Başkan Kocaman’ın ziyaretine Avluburun Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Akyol eşlik etti. Belediye Başkanı Kocaman ilk olarak mahalle meydanında Avluburunlu hemşehrileriyle bir araya geldi.

MAHALLE KONAĞI VE DÜĞÜN SALONU YAPILACAK

Burada hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kocaman, Avluburun Mahallesi’ne yapılacak olan Mahalle Konağı ve düğün salonunun yapılacağı yerleri inceledi. Yapılacak olan tesisler ile Avluburun’un mahalle kimliğinin pekişeceğini söyledi.

AVLUBURUN’A MÜJDELİ HABER

Avluburun Mahallesi’nde mahallede gördüğü çocuklara hediye de veren Başkan Kocaman, miniklerin yüzlerini güldürdü. Tarlalarında çalışan hemşehrilerini de ziyaret eden Başkan Kocaman, onlarla birlikte ağaç budarken, yapılan çalışmalara yardım etti. Temasları sonrasında değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bugün temiz havasıyla, doğasıyla Kartepemizin en güzel mahallelerinden Avluburun'da hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahalle Konağı ve düğün salonu yapılacak olan yerlerde inceleme yaptık. Muhtarımızı ve mahalle sakinlerimizi dinledik. Bu projelere en kısa sürede başlayacağız. Hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

MAHSULLERİ BOL OLSUN

Mahallede sıcak ilgi ve sevgi ile karşılanan Başkan Kocaman, tarlasında çalışan hemşehrilerinin traktörünü de kullandı. Çocukluğunda traktöre binmek için çok heyecanlandığını ve keyif aldığını belirten Başkan Kocaman, “Traktör kullanmak araba kullanmaktan daha zevklidir ve kıymetlidir. Üretim vardır, emek ve alınteri vardır ve bunlar herşeyden daha kıymetlidir. Topraklarımızın bereketi, mahsulleri bol olsun” dedi.