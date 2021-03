İzmit Çarşısı üreticileri Dayanışma Turnuvalarıyla birbirini destekleyecek

İzmit Belediyesi ile Good4Trust ortaklığında açılan İzmit Çarşısı’nda, satış yapan üreticilerin desteklenmesi ve birbirleriyle dayanışma halinde çalışmaları için farklı uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda İzmit Çarşısı’nda yer alan üreticiler arasında her hafta Dayanışma Turnuvaları düzenlenerek üreticilerin birbirleriyle tanışması ve yardımlaşma ruhunun artması sağlanacak.



EN ÇOK SATIŞ YAPAN EKİP KAZANACAK



Dayanışma Turnuvaları kapsamında her hafta farklı kategorilerden farklı üreticiler bir araya gelerek 6-7 kişiden oluşan ekipler kuracak. Her ekip bir WhatsApp grubu oluşturarak kendi aralarındaki iletişimi sağlayacak. Her hafta çarşamba günü başlayacak olan turnuvayı, bir hafta içerisinde en çok satış yapan ekip kazanacak.



ÜRETİCİLER BİRBİRLERİNDEN ÜRÜN ALABİLECEK



Dayanışmayı sürdürülebilir kılmak adına, haftanın kazananını belirlerken gruplarda en çok ve an az satış yapan üreticiler değerlendirme dışında tutulacak. Gruplarda kalan üreticilerin satış ortalaması alınarak ortalaması en yüksek olan ekip haftanın kazananı olacak. Dayanışma Turnuvalarında ekipler, dayanışma ruhunun artması için birbirlerinden de ürün alabilecek.



KAZANAN EKİBE SERTİFİKA VERİLECEK



Dayanışma Turnuvalarına katılan ekiplerle her hafta çarşamba günü toplantı yapılacak ve bu toplantıda turnuvanın kazananı açıklanacak. Toplantıda, o haftaki turnuvayı kazanan ekipte bulunan tüm üreticilere Dayanışma Turnuvası Sertifikası verilecek. Sertifika kazanan üreticiler, sertifikalarını izmitcarsisi.org internet sitesinde oluşturulacak Dayanışma Turnuvası Sertifikaları bölümüne ekleyebilecek. Toplantıda İzmit Çarşısı ekibi, üreticilerin satış yapmalarını desteklemek amacıyla sosyal medya kullanımı ve ürün tanıtımı konusunda da ipuçları verecek.