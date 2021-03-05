Deva’dan Atatürk Müzesi’ne ziyaret

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Eriş Ülger’in arşivinden oluşan Dünyanın en zengin Atatürk Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçilerini kendine hayran bırakan, Atatürk’ün kişisel eşyalarından oluşan müzeyi Deva Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, İlçe Yönetiminden Nurdan Başgöz, Erdinç Erden, Hasan Erduran, Şemsettin Çakır ve Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanı Burhan Mert Özarabacı ziyaret etti.
HAYRAN KALDILAR
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel eşyaları ve fotoğraflarından oluşan Dünyanın en zengin Atatürk Müzesi’ni rehber eşliğinde gezen Deva Partisi İlçe Teşkilatı, müzeye hayran kaldıklarını belirtti. Her eşyanın kendine özel hikayesini dinlerken duygulanan ekip, böylesine anlamlı bir müzeyi İzmit’e kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.