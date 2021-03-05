Deva’dan Atatürk Müzesi’ne ziyaret

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Eriş Ülger’in arşivinden oluşan Dünyanın en zengin Atatürk Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçilerini kendine hayran bırakan, Atatürk’ün kişisel eşyalarından oluşan müzeyi Deva Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, İlçe Yönetiminden Nurdan Başgöz, Erdinç Erden, Hasan Erduran, Şemsettin Çakır ve Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanı Burhan Mert Özarabacı ziyaret etti.



HAYRAN KALDILAR



Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel eşyaları ve fotoğraflarından oluşan Dünyanın en zengin Atatürk Müzesi’ni rehber eşliğinde gezen Deva Partisi İlçe Teşkilatı, müzeye hayran kaldıklarını belirtti. Her eşyanın kendine özel hikayesini dinlerken duygulanan ekip, böylesine anlamlı bir müzeyi İzmit’e kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve emeği geçenlere teşekkür etti.