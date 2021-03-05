Kocaman maske uyarılarını yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesine uygun olarak Kartepe Belediyesi Zabıta, Ruhsat Denetim ve İşletme Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine başladı.

KOCAMAN KENDİ UYARDI

Dinamik Denetim Süreci’nin ilk gününde Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ekiplere eşlik etti. Zabıta aracına binen Başkan Kocaman, maske uyarılarını kendi yaptı. Mahalle, cadde ve sokak üzerinde yapılan anonslarda maske, mesafe ve temizlik kurallara uyulması hatırlatılırken, Başkan Kocaman maske takan hemşehrilerine teşekkür etti, takmayanlara da uyarılarda bulundu.

EKİP ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE SAHADAYIZ

İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında ilçe genelinde yapılan denetimleri değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kontrollü Normalleşme'' döneminde İç İşleri Bakanlığımızın koordinasyonu ile yürütülen Dinamik Denetim Modeli için hazırız. Ekip arkadaşlarımız ile birlikte sahadayız. İlimiz kritik eşikte bulunmaktadır. Alınan tedbirlere uyulmasıyla maviye dönmeliyiz. Bu konuda herkese sorumluluk düşmektedir” açıklamasında bulundu.