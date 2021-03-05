Judocular Milli takım kampı için Tunus’ta

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları 04-15 Mart 2021 tarihleri arasında Tunus’ta yapılacak olan Judo ortak çalışma kampına katılmak üzere milli takımımız ile beraber yola çıktılar. 20 kadın milli sporcunun katılacağı kampa Kağıtspor’dan 8 sporcu ve 1 antrenör katılacak.

8 SPORCU 1 ANTRENÖR

Türkiye ve Tunus milli takımları arasında düzenlen ortak çalışma kampına Kocaeli’yi temsilen antrenör Handan Süloğlu, sporculardan Zeynep Betül Sarıkaya, Ayşenur Sülün, Çağla Serdar, Gülşah Ayan, Ayşenur Tunca, Gülnaz Çelik, Müberra Güneş, Yaren Kömürcü ve Ayşenur Budak katılacak.

11 GÜN SÜRECEK

Tunus’ta düzenlenecek olan ortak çalışma kampı toplam 11 gün sürecek. Milli sporcular 11 gün boyunca Tunus’taki rakipleri ile ortak antrenman yaparak pandemi sürecindeki eksiklerini tamamlayacaklar.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

Milli takım ile Tunus’a giden Kağıtspor’un başarılı Antrenörü Handan Süloğlu; “ Pandemi dönemi hem bizler hem de sporcular için zorlu geçti. Kağıtspor’un bizlere sağladığı imkanlar sayesinde normalleşme süreçlerinde biraz olsun Judo’ya dönebildik. Federasyonumuzun düzenlediği bu ortak çalışma kampı ile sporcularımız eksiklerini daha iyi görüp onlar üzerinde rakipleri ile beraber çalışma fırsatı elde ettiler.” dedi

“KULÜBÜMÜZE VE FEDERASYONUMUZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Zorlu süreç arkası spora dönüşün zorluğundan bahseden Handan Süloğlu; “Zorlu pandemi süreci sonrası kulübümüz ve federasyonumuz destekleri sayesinde sporcularımız çok daha rahat bir şekilde spora döndüler”. İfadelerini kullandı.