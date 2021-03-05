Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Mar 2021 - 10:05- Gündem G: 05 Mar 2021 - 10:06

Judocular Milli takım kampı için Tunus’ta

Büyükşehir Kağıtspor’un milli judocuları ortak çalışma kampına katılmak üzere Tunus’a gitti.

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları 04-15 Mart 2021 tarihleri arasında Tunus’ta yapılacak olan Judo ortak çalışma kampına katılmak üzere milli takımımız ile beraber yola çıktılar. 20 kadın milli sporcunun katılacağı kampa Kağıtspor’dan 8 sporcu ve 1 antrenör katılacak.

8 SPORCU 1 ANTRENÖR

Türkiye ve Tunus milli takımları arasında düzenlen ortak çalışma kampına Kocaeli’yi temsilen antrenör Handan Süloğlu, sporculardan Zeynep Betül Sarıkaya, Ayşenur Sülün, Çağla Serdar, Gülşah Ayan, Ayşenur Tunca, Gülnaz Çelik, Müberra Güneş, Yaren Kömürcü ve Ayşenur Budak katılacak.

11 GÜN SÜRECEK

Tunus’ta düzenlenecek olan ortak çalışma kampı toplam 11 gün sürecek. Milli sporcular 11 gün boyunca Tunus’taki rakipleri ile ortak antrenman yaparak pandemi sürecindeki eksiklerini tamamlayacaklar.

BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

Milli takım ile Tunus’a giden Kağıtspor’un başarılı Antrenörü Handan Süloğlu; “ Pandemi dönemi hem bizler hem de sporcular için zorlu geçti. Kağıtspor’un bizlere sağladığı imkanlar sayesinde normalleşme süreçlerinde biraz olsun Judo’ya dönebildik. Federasyonumuzun düzenlediği bu ortak çalışma kampı ile sporcularımız eksiklerini daha iyi görüp onlar üzerinde rakipleri ile beraber çalışma fırsatı elde ettiler.” dedi

KULÜBÜMÜZE VE FEDERASYONUMUZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Zorlu süreç arkası spora dönüşün zorluğundan bahseden Handan Süloğlu; “Zorlu pandemi süreci sonrası kulübümüz ve federasyonumuz destekleri sayesinde sporcularımız çok daha rahat bir şekilde spora döndüler”. İfadelerini kullandı.

# Kocaeli, Büyükşehir

05 Mar 2021 - 10:05 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaman maske uyarılarını yaptı mask
Kocaman maske uyarılarını yaptı
İzmit Çarşısı üreticileri Dayanışma Turnuvalarıyla birbirini destekleyecek mask
İzmit Çarşısı üreticileri Dayanışma Turnuvalarıyla birbirini destekleyecek
Kocaman mahalle ziyaretlerinde mask
Kocaman mahalle ziyaretlerinde
Mimi ve Lili’nin Yolculuğu 6 Mart’ta başlıyor mask
Mimi ve Lili’nin Yolculuğu 6 Mart’ta başlıyor
Tüpraş’tan yenilikçi çözümler mask
Tüpraş’tan yenilikçi çözümler
Yönetici asistanlarına iletişim eğitimi mask
Yönetici asistanlarına iletişim eğitimi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı mask
Kocaeli'de toplu taşıma yasağı kaldırıldı
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak   mask
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak  
Hamburgerin içine yine kurtlu köfte koyulmuş mask
Hamburgerin içine yine kurtlu köfte koyulmuş
Kocaeli Valiliği alınan yeni kararları açıkladı mask
Kocaeli Valiliği alınan yeni kararları açıkladı
Öğretmen yoksa, müdür derse girsin! mask
Öğretmen yoksa, müdür derse girsin!
Körfez Meclisinde tansiyon çok yükseldi “Adam gibi konuş”, “Artistlik yapma” mask
Körfez Meclisinde tansiyon çok yükseldi “Adam gibi konuş”, “Artistlik yapma”

GALERİ

Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı mask
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK (Canlı anlatım)
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi mask
Migros işçileri o ilçede marketin kasalarını kilitledi
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu mask
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı mask
Kocaeli'de kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı mask
Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL