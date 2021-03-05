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05 Mar 2021 - 10:08- Gündem G: 05 Mar 2021 - 10:09

İzmit Tarih Koirdoru Derneği’nden 65 yaş üzeri vatandaşlara 1 ton limon

İzmit Tarih Koridoru Derneği, pandemi döneminde sosyal hayatı kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlara ve reçel yapılmak üzere kadın kooperatiflerine 1 ton limon bağışladı.

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İzmit Tarih Koridoru Derneği ve Marmara Kadınlar Birliği Başkanı Nuket Özcan’ın bağışı olarak vatandaşlara ve kadın kooperatiflerine ulaştırılan limonlar Mersinli kadın üreticilerden temin edildi.

" DESTEK OLMAK İSTEDİK"

Nuket Özcan; salgının ilk günlerinden itibaren risk grubu içerisinde bulunmaları nedeniyle evde kalan büyüklerimizi unutmadıklarını ve onların yanlarında olduklarını hissettirdikleri ifade etti. Salgının ilk günlerinde kadın üreticilerin ellerinden çıkan maske ve kolonya, devamında ise yine kadın üreticilerin hazırladığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye tarafından satın alınan hatır sepetleri ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ulaştıklarını söyleyerek onların mutluluklarının kendi mutlulukları olduğunu belirtti. Özcan; “bu soğuk günlerde vatandaşlarımıza sağlıklı ürünler ile sıcak bir destek olmak istedik” dedi. İzmit Tarih Koridoru Derneği ve Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’ne bağlı kooperatif üyeleri tarafından dağıtılan limonlar vatandaşlar tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

# İzmit, Kocaeli, destek, Büyükşehir

05 Mar 2021 - 10:08 - Gündem

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