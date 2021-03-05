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05 Mar 2021 - 10:23- Gündem G: 05 Mar 2021 - 10:27

Öğretmenler elleriyle ördü, Türkiye'nin en soğuk ilçesine gönderdi

Başiskele'de bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler, pandemi sürecindeki boş zamanlarında ördükleri atkı ve berelerle, bin 400 kilometre uzaklıktaki köy okulundaki çocukların içlerini ısıttı.
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Başiskele'de bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde onlarca çocuğa umut olan öğretmenler, ders aralarındaki vakitlerini değerlendirerek anlamlı bir projeye imza attı. Öğretmenler doğu illerinde bulunan köy okullarında eğitim gören çocuklar üşümesin diye elleriyle atkı ve bereler ördü. Öğretmenler kısa sürede yoğun bir şekilde çalışarak ördükleri onlarca atkı ve bereyi, bin 400 kilometre uzaklıkta Türkiye’nin en soğuk yerleri arasında gösterilen Ardahan’a bağlı Göle ilçesine gönderildi. Öğretmenlerin ördüğü atkı ve bereler, Göle ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karlıyazı köyünde eğitim gören çocuklara dağıtıldı. Atkı ve berelerini giyen öğrenciler büyük mutluluk yaşayarak, kilometrelerce uzaklıkta kendilerini düşünen öğretmenlere teşekkür ettiler.

“BUNUN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Atkı ve bereleri ören öğretmenlerden Fizyoterapist Hatice Kabaoğlu, boş vakitlerini çocukların içlerini ısıtmak için değerlendirdiklerini söyleyerek, “Pandemi sürecinde boş vakitlerimiz oldu. Burada kurum içerisinde öğlen arasındaki, teneffüslerdeki boş vakitlerimizde de bu işleme devam ettik. Çocuklarımıza ulaştırabilmek için devam ettik. Bu vakitlerimizi bu şekilde değerlendirdik. Çocuklar için ördüğümüz kışlıkların örme işlemlerini tamamladık. Şimdi belirlediğimiz okullara göndererek kalplerini ısıtacağız, üşümelerine engel olacağız. Bunları yaparken huzurlu hissettik. Örme aşaması çok keyifli bir süreçti. Keyifle hallettik. Şimdi bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Atkı ve bereleri takan çocukların mutlulukları ise gözlerine yansıdı.

# eğitim

05 Mar 2021 - 10:23 - Gündem

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