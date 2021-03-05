Yüzde 95 zammı davullu zurnayla kutladılar

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında bir süredir süren görüşmeler sonrasında toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonrası işçilerin yüzü gülerken, Belediye önünde yapılan sözleşme tören, davul ve zurna eşliğinde gerçekleşti. İmza törenine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AKP Dilovası ilçe Başkanı İlhan Yıldırım, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ve işçiler katıldı.

"BİR KEZ DAHA GTEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Toplu iş sözleşme töreni öncesi açıklamalarda bulunan Disk Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, “Dilovası Türkiye’nin mozaiğidir. Her rengin burada kardeşçe bir arada yaşadığı örnek teşkil eden güzel bir ilçemizdir. Başkanımızın işçiye emekçiye göstermiş olduğu hassasiyet takdire şayandır. Dilovası’nda çalışan kardeşlerimiz, Başkanımızla omuz omuza daha güzel hizmetler yapacaklardır. Sendikam adına Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

"GÜLE GÜLE KULLANIN"

İşçilerin sloganları eşliğinde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, “Yapılan toplu sözleşmenin çalışan arkadaşlarımıza, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Göreve geldiğimiz 2019 Mart ayından 1 Mart 2021 ayına kadar geçen süreçte resmi olarak hesaplandığında çalışan arkadaşlarımıza yüzde 95 oranında zam yaptık. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Biz verdikçe, Allah veriyor. Biz verdikçe bereketi artıyor. Yine söylüyorum, sizden tek isteğimiz halkımıza gereken hassasiyeti göstermenizdir. Onlar bizim velinimetimizdir. Onlar için buradayız. Geçmişten gelen 2 milyon tutarında ki sözleşme farklarının tamamının da tüm çalışanların hesaplarına yattı güle güle harcayın” diye konuştu. Konuşmaların ardından Toplu İş Sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanırken, imza töreninde işçiler sık sık sloganlar atarak Başkan Şayir’e teşekkürlerini dile getirdiler. Başkan Şayir’de tören sonrası mesai arkadaşlarına tatlı ikramında bulundu.



