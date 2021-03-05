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05 Mar 2021 - 14:49- Spor G: 05 Mar 2021 - 14:51

“Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Körfez ilçesinin en eski takımlarından biri olan Körfez Esenspor Futbol Kulübü yöneticisi, aynı zamanda kulüp antrenörü Kenan Ay ise Büyükşehir Be...
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Körfez ilçesinin en eski takımlarından biri olan Körfez Esenspor Futbol Kulübü yöneticisi, aynı zamanda kulüp antrenörü Kenan Ay ise Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek  “Zamanında toprak saha olan, ışıklandırması olmayan sahalarda idmanları genelde gündüz hava kararmadan yapardık” dedi. Ay, “Belediyemizin gerek saha, gerek ışıklandırma çalışmalarıyla beraber idmanlarımızı istediğimiz saatlerde yapabiliyoruz. Akıllı, iyi çalışan bir yönetim belediyemizin sunduğu imkanlarla bir kulübü en iyi şekilde temsil eder, kulüplerin en büyük destekçisi yerel yönetimlerdir.” şeklinde konuştu.
# Büyükşehir, Körfez

05 Mar 2021 - 14:49 - Spor

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